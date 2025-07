Deja Paura en manos de Movilidad transporte escolar obligatorio

El Secretario de de Educación, Juan Paura dejó en manos de Movilidad el tema del transporte escolar obligatorio, ya que fue dicha dependencia la que presentó la iniciativa.

En entrevista en el Congreso del Estado, el funcionario indicó que la iniciativa está en análisis en y ya dependerá de los diputados y del Secretario de Movilidad, quien fue el promovente de la iniciativa.

“Esta propuesta ya será a consideración de lo que vean los compañeros diputados.

“Hay que preguntarle al Secretario de Movilidad (por qué la presentó), esa reforma ve dos aspectos uno de movilidad y otro de educación, pero repito eso se va a ver posteriormente. Eso lo veremos en otra mesa de trabajo, hoy vimos a personas con discapacidad auditiva, ya veremos eso en otra mesa”, dijo Juan Paura.

Por su parte, la diputada Perla Villarreal, diputada presidenta de la Comisión de Educación, indicó que esta iniciativa fue presentada “al vapor” y ve difícil que se apruebe para entrar en vigor en el mes de septiembre que es cuando inicia el nuevo ciclo escolar.

“En la comisión no vamos a aprobar nada que no tenga certeza o que afecte tanto a los colegios, escuelas, a los a alumnos y a los padres de familia, entonces no hay prisa para aprobarla, es a lo que quiero llegar, no es un tema como otros que pudiéramos aprobar en ‘fast track’, este no.

“Es un tema que involucra y que tiene muchos efectos que no nada mas es decirlo al aire, así que se tiene que analizar con todos los representantes y después vemos cómo se puede implementar el tema del transporte escolar”, dijo Perla Villarreal.

Hace dos semanas, el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal presentó ante el Congreso Local una iniciativa que obligaría a los planteles a crear de cero un plan de movilidad para implementar transporte escolar obligatorio y así desfogar el tráfico que se hace alrededor de escuelas tanto publicas como privadas.

El funcionario estatal indicó que será a criterio de cada escuela dependiendo su problemática de trafico la complejidad de su plan de movilidad, dejando fuera rangos de precios o quienes serán los que manejen las unidades.

Comentarios