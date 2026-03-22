Dice adiós Nairo Quintana, referente del ciclismo colombiano

Desde Girona, España, Nairo Quintana, referente de la “generación dorada” del ciclismo colombiano, anunció el domingo que se retirará al final de la temporada 2026. Con 36 años, el boyacense cierra una carrera repleta de triunfos que consolidaron a Colombia como potencia en Europa.

Brillante escalador, Quintana enfrentó a figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali, ganándose el respeto del pelotón internacional. “He venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional”, declaró en rueda de prensa, emocionado, en la víspera de la Vuelta a Cataluña.

Los grandes logros

Su palmarés incluye el Giro de Italia 2014, marcado por un frío extremo, y la Vuelta a España 2016, repitiendo la hazaña que solo Luis “Lucho” Herrera había logrado en 1987. Aunque el Tour de Francia se le resistió, logró tres podios: subcampeón en 2013 y 2015, y tercer lugar en 2016.

“Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada, llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá”, reflexionó Quintana sobre su legado. Además de las Grandes Vueltas, conquistó la Vuelta a Cataluña, la Tirreno-Adriático, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía, entre otras competencias.

Ciclo cerrado con emoción

Quintana desarrolló la mayor parte de su carrera en el Movistar Team, aunque también pasó por el Arkéa-Samsic, donde vivió episodios polémicos y sanciones, como la descalificación del Tour de Francia 2022 por uso de tramadol. Tras un período sin equipo y considerar el retiro, regresó al Movistar en 2024 para cerrar un ciclo “con el corazón lleno”.

Con la despedida de Quintana, se acerca el final de la era de ciclistas colombianos como Rigoberto Urán y Esteban Chaves. La nueva camada, con Egan Bernal y Miguel Ángel “Superman” López, encara un relevo marcado por retos y la necesidad de superar la sombra de sus predecesores.

“Seré recordado de diferentes maneras: como ese ciclista luchador que quería siempre ganar, representar a su país y que su equipo estuviera en lo más alto”, concluyó el Cóndor de los Andes, dejando una huella imborrable en la historia del ciclismo latinoamericano.

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