Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T134813_127_049eb23d8c
Deportes

Dice adiós Nairo Quintana, referente del ciclismo colombiano

El campeón del Giro y la Vuelta se despide tras 17 años de gloria y hazañas que pusieron a Colombia en lo más alto del ciclismo mundial

  • 22
  • Marzo
    2026

Desde Girona, España, Nairo Quintana, referente de la “generación dorada” del ciclismo colombiano, anunció el domingo que se retirará al final de la temporada 2026. Con 36 años, el boyacense cierra una carrera repleta de triunfos que consolidaron a Colombia como potencia en Europa.

Brillante escalador, Quintana enfrentó a figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali, ganándose el respeto del pelotón internacional. “He venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional”, declaró en rueda de prensa, emocionado, en la víspera de la Vuelta a Cataluña.

Los grandes logros

Su palmarés incluye el Giro de Italia 2014, marcado por un frío extremo, y la Vuelta a España 2016, repitiendo la hazaña que solo Luis “Lucho” Herrera había logrado en 1987. Aunque el Tour de Francia se le resistió, logró tres podios: subcampeón en 2013 y 2015, y tercer lugar en 2016.

gettyimages-nairo-quintana-tour-de-francia.jpg

“Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada, llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá”, reflexionó Quintana sobre su legado. Además de las Grandes Vueltas, conquistó la Vuelta a Cataluña, la Tirreno-Adriático, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía, entre otras competencias.

Ciclo cerrado con emoción

Quintana desarrolló la mayor parte de su carrera en el Movistar Team, aunque también pasó por el Arkéa-Samsic, donde vivió episodios polémicos y sanciones, como la descalificación del Tour de Francia 2022 por uso de tramadol. Tras un período sin equipo y considerar el retiro, regresó al Movistar en 2024 para cerrar un ciclo “con el corazón lleno”.

XID34QIZ2BFZ5GCSQMVDBE2IQU.jpg

Con la despedida de Quintana, se acerca el final de la era de ciclistas colombianos como Rigoberto Urán y Esteban Chaves. La nueva camada, con Egan Bernal y Miguel Ángel “Superman” López, encara un relevo marcado por retos y la necesidad de superar la sombra de sus predecesores.

“Seré recordado de diferentes maneras: como ese ciclista luchador que quería siempre ganar, representar a su país y que su equipo estuviera en lo más alto”, concluyó el Cóndor de los Andes, dejando una huella imborrable en la historia del ciclismo latinoamericano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fecddd28cbb64f153770bddaf7e7eb75cfd88085_c512689889
Muertos en accidente de avión militar en Colombia suben a 34
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T110633_961_5f44c1725b
Caen tres narcos en Colombia buscados por EUA por tráfico
HD_8im_MB_Xw_A_Ey_N_Rj_65c1afef0e
Isaac del Toro clave en triunfo de Pogacar en San Remo
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_23_234842_6f91852448
Llama Carlos Peña a denunciar extorsiones en Reynosa
IMG_7349_87fda7f281
Cumple Spellman con liquidaciones tras despidos de trabajadores
IMG_2671_4621f26bcc
Estado proyecta inversión superior a $2,000 mdp en obras sociales
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
publicidad
×