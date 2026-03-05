Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Diputados presionan para publicar tarifas sociales en Nuevo León

El Congreso de Nuevo León exige publicar tarifas sociales de transporte y advierte que acudirá a la Suprema Corte si el Ejecutivo no lo hace.

  • 05
  • Marzo
    2026

La presidenta del Congreso local, Itzel Castillo, presentó un oficio para solicitar la publicación de las tarifas sociales del transporte público, luego de que el decreto superara previamente un veto.

El pasado martes, personal de la Oficialía Jurídica del Poder Ejecutivo presentó un nuevo veto al decreto que ya había sido aprobado por el Congreso y que anteriormente había superado un veto con 33 votos a favor. Ante esto, diputados locales sostienen que el Ejecutivo no puede volver a vetarlo, ya que lo aprobado no modifica la esencia de la reforma original que el gobernador Samuel García había rechazado.

El oficio fue entregado tanto en la oficina del Periódico Oficial del Estado como en la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de que la publicación del decreto se realice a la brevedad.

Congreso pide publicación inmediata del decreto

La legisladora señaló que espera que el Gobierno estatal cumpla con lo que establece la Constitución local y publique el decreto en el plazo establecido.

“Espero que haga lo propio, porque aparte de ser secretario general de gobierno es diputado con licencia y creo y estoy consciente de que es conocedor de lo que marca la Constitución local. Por eso yo espero que se publique; tiene hasta el día de mañana para hacerlo, sino nosotros tendremos que acudir a la Suprema Corte para que se haga valer este decreto”, expresó Itzel Castillo.

Castillo subrayó que la medida no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de apoyar a sectores vulnerables de la población que dependen del transporte público.

“Es importante, porque no es un tema político, es un tema de apoyo a los grupos más vulnerables de Nuevo León que necesitan las madres jefas de familia, las personas discapacitadas, los padres de familia y también a los estudiantes. Creo que eso es lo que debemos de estar velando y no otros intereses”, agregó.

El decreto contempla subsidios para grupos vulnerables

El decreto aprobado por el Congreso establece que el Gobierno del Estado deberá crear subsidios de transporte para personas de grupos vulnerables. Además, plantea una modalidad que permita a los usuarios adquirir multiviajes a un precio accesible y la implementación de una tarifa única de trasbordo.

La iniciativa fue aprobada inicialmente con 22 votos a favor. Posteriormente, el gobernador Samuel García emitió un veto; sin embargo, el Congreso logró superarlo con 33 votos a favor, lo que obligaría a su publicación.

A pesar de ello, el Poder Ejecutivo volvió a vetar el decreto, lo que ha generado un nuevo conflicto entre el Legislativo y el Gobierno estatal sobre la obligatoriedad de su publicación.


