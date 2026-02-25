Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_25_at_6_33_00_PM_4f8e4b8566
Nuevo León

Denuncia regidora que recibe amenazas del alcalde de García

la Regidora indicó que hace un año ya había denunciado al alcalde ante las autoridades electorales por violencia política de género

  • 25
  • Febrero
    2026

La regidora de García, Alejandra Cruz denunció que el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos la está amenazando y lo responsabilizó de cualquier cosa que le pueda pasar físicamente.

A través de un video en Facebook, el pasado 20 de febrero Cruz dijo que estuvo en la colonia Portal del Parque atendiendo a los ciudadanos que denuncian que han sido olvidados por el municipio de García.

Señala agresiones durante encuentro con vecinos

Sin embargo, cuando estaban platicando con los vecinos ella aseguró que llegó el alcalde a donde estaba con los vecinos y de manera agresiva comenzó a amedrentarla a ella y a su gente.

“Estábamos con los vecinos y llega el alcalde a amedrentar, llegan porros a amedrentarnos a golpearnos, gritarnos y no se me hace justo porque el alcalde lo primero que hizo fue bajarse y decirme que yo no tengo nada que hacer ahí y que mi trabajo era en lo administrativo.

“Y se me hace una falta de respeto que nosotros como mujeres no podamos tener esa participación y que seamos violentadas de esa manera, porque lo que queremos es alzar la voz en nombre de todos los vecinos para tener un mejor lugar”, dijo Alejandra Cruz en su video.

Antecedentes de denuncia por violencia política

En entrevista con El Horizonte, la Regidora indicó que hace un año ya había denunciado al alcalde ante las autoridades electorales por violencia política de género y que ante dicha violencia se vio orillada a salir de Morena y unirse al PRI.

Sin embargo, con este nuevo hecho violento en su contra, lo denunciará penalmente por violencia de género.

“Sí, lo denuncié ante el Instituto estatal electoral, se realizó esa fue la primera contra violencia.

“Y en esta segunda fue una denuncia penal, que es la que voy a presentar en estos días, entonces este para darle pues seguimiento”, dijo la regidora en entrevista.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 6.33.06 PM.jpeg

Afirma que recibió amenazas

Ella agregó que después de ser agredida el pasado 20 de febrero, comenzaron a llegarle audios de amenazas en su contra, en donde aseguraban que Manuel Guerra Cavazos pidió que la golpearan para asustarla.

“Me siento muy violentada, porque pues hemos sido ignoradas en realidad. principalmente en mi caso, por ser de otro color, por ser de otro partido, siempre ha habido como esa ignorancia hacia mi persona tanto con gestiones, como con las participaciones que he tenido en las sesiones de Cabildo.

“He sido ignorada por parte de él y en cuanto a las denuncias que he realizado es respecto a esas amenazas que he recibido, no es la primera vez han sido varias anteriormente y no se ha detenido esas agresiones hacia mi persona”, agregó en entrevista, la regidora.

Esta no es la primera vez que Manuel Guerra Cavazos ha sido denunciado por violencia política en contra de una mujer, pues el año pasado la diputada de Morena, que también representa García, Greta Barra lo denunció ante las autoridades electorales por violentarla.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T130404_356_ca3e5079a3
Piden que se investiguen presuntas amenazas a regidora de García
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T100731_958_6fa8fff6ad
¿Cómo proteger tus datos al navegar en otros países?
prepa_16_tiroteo_amenaza_47a98935d3
Refuerzan vigilancia en Prepa 16 tras amenazas
publicidad

Últimas Noticias

IMG_20260209_WA_0434_ede7e69109
Refuerzan inspecciones tras fugas de hidrocarburo
Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_42_38_PM_1a943d6eac
DIF apoya reforma contra delitos sexuales infantiles
EH_FOTO_VERTICAL_10c1c72e94
Marina captura a presunto jefe criminal en Matamoros
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×