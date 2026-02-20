Podcast
Nuevo León

Refuerzan vigilancia en Prepa 16 tras amenazas

Apoyados por binomios caninos, los elementos ingresaron al plantel para realizar una inspección preventiva en las instalaciones

  • 20
  • Febrero
    2026

Ante las amenazas de presuntos tiroteos en preparatorias de la UANL, autoridades estatales y municipales activaron un operativo de seguridad en distintos planteles, entre ellos la Preparatoria número 16, ubicada en el municipio de San Nicolás.

Despliegan operativo en la colonia Iturbide

Unidades de la Policía Ministerial y de la policía de San Nicolás arribaron hasta las instalaciones del plantel localizado en la colonia Iturbide, específicamente en el cruce de las calles Oviedo y Castilla.

Los efectivos estatales permanecieron durante varios minutos frente a la institución educativa, como parte de las acciones preventivas implementadas tras la difusión de mensajes amenazantes en redes sociales.

Revisan salones en busca de riesgos

Posteriormente, y apoyados por binomios caninos, los elementos ingresaron al plantel para realizar una inspección preventiva en el interior de las instalaciones.

Cada uno de los salones de clases fue revisado por los detectives, quienes verificaron que no hubiera armas ni artefactos que pudieran poner en riesgo la integridad del alumnado y del personal docente.

Amenazas circularon en redes sociales

Las advertencias sobre una posible agresión en diversos planteles comenzaron a circular desde la semana pasada a través de redes sociales, donde se mencionaban supuestos tiroteos en preparatorias de la universidad.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado indicio alguno dentro de las escuelas que confirme la veracidad de las amenazas; sin embargo, los operativos de vigilancia continúan como medida preventiva para garantizar un entorno seguro en las instalaciones educativas.


