Whats_App_Image_2026_01_05_at_3_49_36_PM_ff28b1506c
Nuevo León

Denuncian tiradero de basura en colonia Lorenzo Garza, Monterrey

Los vecinos solicitaron al municipio de Monterrey la limpieza del sitio para evitar que el foco de infección continúe creciendo

  • 05
  • Enero
    2026

Vecinos de la colonia Lorenzo Garza, en Monterrey, denunciaron un tiradero de basura clandestino que representa un riesgo para la salud y la seguridad de quienes habitan en la zona.

Lote baldío concentra desechos y malos olores

En el cruce de las calles Equilibristas y 29 de Noviembre se localiza un lote baldío que funciona como paso entre calles, pero que también se ha convertido en un punto de acumulación de basura, lo que genera un olor putrefacto.

Vecinos señalan abandono de más de un año

Esto tiene más de un año, pero nadie lo limpia, nada más vienen y limpian la plaza, pero aquí no hacen nada”, señaló Toña, vecina de la colonia Lorenzo Garza.

En el lugar también se ha detectado a personas quemando basura, lo que representa un riesgo, ya que la hierba seca podría facilitar la propagación del fuego y provocar un incendio.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 3.49.36 PM (1).jpeg

Solicitan intervención del municipio de Monterrey

Los vecinos solicitaron al municipio de Monterrey la limpieza del sitio para evitar que el foco de infección continúe creciendo y afecte a más habitantes.

 


Comentarios

