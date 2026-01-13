Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
5fc10d40_d5ce_41fa_8a6a_0565823c0683_cefba7e751
Nuevo León

Reconocen a 22 policías por su labor en San Pedro

El municipio de San Pedro distinguió a 22 policías y agentes viales por acciones destacadas realizadas durante 2025 en favor de la seguridad ciudadana

  • 13
  • Enero
    2026

El Municipio de San Pedro Garza García reconoció a 22 policías y policías viales de la Secretaría de Seguridad Pública por acciones sobresalientes realizadas durante 2025, en beneficio de la comunidad sampetrina.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco del Día Internacional del Policía y fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien agradeció el compromiso, la entrega y el profesionalismo de los elementos.

09545805-5911-4cdb-91da-d7e2ec95f422.jfif

Llamado a redoblar esfuerzos

Durante su mensaje, el edil destacó que la labor diaria de los policías ha permitido mantener a San Pedro como el municipio más seguro del país, y los exhortó a no bajar la guardia.

“Nos protegen todos los días con vocación de servicio, trabajo y valentía. Se los reconozco y se los agradezco”, expresó Farah Giacomán.

Asimismo, pidió redoblar esfuerzos para que la corporación continúe siendo la mejor evaluada a nivel nacional en materia de seguridad.

b8447c8c-bd50-4617-9001-0b07e3a2a173.jfif

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri, reiteró el compromiso de la corporación para mantener una percepción positiva entre la ciudadanía y felicitó a los elementos reconocidos.

Señaló que, gracias al respaldo de la administración municipal y a las estrategias implementadas, la corporación obtuvo los mejores resultados en 2025, y aseguró que en 2026 el compromiso será aún mayor.

edf38f37-a740-4c8d-9c51-24352e391d2c.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_789a59fa96
Rescatan policías de Guadalupe a pareja de incendio
nl_anexos_dad06edec2
Entre el fuego y el duelo: Las cicatrices de la adicción
Whats_App_Image_2026_01_13_at_7_47_54_PM_3295dbd94c
Seguridad desinstala 370 cámaras irregulares en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_10_edeb4585ec
Imputan ocho presuntos involucrados de incendio en Waldo's Sonora
visas_eua_75_paises_ad883209d2
Suspende Estados Unidos emisión de visas para 75 países
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_3989b24d75
Confirman autoridades detención y liberación de colombiano
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×