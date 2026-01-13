Reconocen a 22 policías por su labor en San Pedro

El Municipio de San Pedro Garza García reconoció a 22 policías y policías viales de la Secretaría de Seguridad Pública por acciones sobresalientes realizadas durante 2025, en beneficio de la comunidad sampetrina.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco del Día Internacional del Policía y fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien agradeció el compromiso, la entrega y el profesionalismo de los elementos.

Llamado a redoblar esfuerzos

Durante su mensaje, el edil destacó que la labor diaria de los policías ha permitido mantener a San Pedro como el municipio más seguro del país, y los exhortó a no bajar la guardia.

“Nos protegen todos los días con vocación de servicio, trabajo y valentía. Se los reconozco y se los agradezco”, expresó Farah Giacomán.

Asimismo, pidió redoblar esfuerzos para que la corporación continúe siendo la mejor evaluada a nivel nacional en materia de seguridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Luis David Kuri, reiteró el compromiso de la corporación para mantener una percepción positiva entre la ciudadanía y felicitó a los elementos reconocidos.

Señaló que, gracias al respaldo de la administración municipal y a las estrategias implementadas, la corporación obtuvo los mejores resultados en 2025, y aseguró que en 2026 el compromiso será aún mayor.





