Nuevo León

Despliega Protección Civil operativo por vacaciones decembrinas

Nuevo León activará un macro operativo con 1,500 elementos por el periodo vacacional. Protección Civil llamó a extremar precauciones en carretera y en casa

  • 16
  • Diciembre
    2025

Ante el arranque del periodo vacacional por las fiestas decembrinas, el Gobierno de Nuevo León, a través de Protección Civil del Estado, hizo un llamado a la población a disfrutar las vacaciones, pero con responsabilidad y acciones de prevención tanto en casa como al salir a carretera.

Durante el Nuevo León Informa, el director de la corporación, Erik Cavazos, anunció la puesta en marcha de un Macro Operativo de Seguridad que contará con la participación de alrededor de 1,500 elementos.

Operativo en carreteras y zona metropolitana

Cavazos explicó que el despliegue incluirá personal de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos, paramédicos, CRUM y Cruz Roja, quienes estarán distribuidos en las principales carreteras y en el área metropolitana.

“Las vacaciones son para disfrutarse, pero siempre con prevención. Antes de salir de casa hay que revisar el vehículo, niveles de aceite, llantas, documentos y manejar con precaución”, subrayó.

Llamado a reducir accidentes viales

El titular de Protección Civil dio a conocer que del 1 al 15 de diciembre se registraron 74 personas lesionadas y 22 fallecidas en accidentes, donde en el 80 por ciento de los casos la causa fue el factor humano, principalmente el exceso de velocidad.

“El alcohol y el volante no se mezclan. No queremos que esta Navidad se sume a estas estadísticas”, advirtió.

También pidió evitar manejar cansado, no usar el celular al conducir, respetar señalamientos y encender luces en caso de lluvia o neblina.

Precauciones para quienes se quedan en casa

Para quienes pasarán las fiestas en casa, Cavazos exhortó a extremar cuidados para prevenir incendios y accidentes domésticos, sobre todo por la presencia de menores.

Recomendó no dejar cerillos o encendedores al alcance de niños, tener cuidado con calentadores, desconectar aparatos eléctricos que no se usen y vigilar el uso de cobijas en bebés para evitar riesgos de asfixia.

Prohibida la pirotecnia

Finalmente, reiteró que en Nuevo León está prohibido el uso de pirotecnia y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier punto de venta o almacenamiento ilegal.

Ante cualquier emergencia, recordó que está disponible el número 9-1-1 para atención inmediata.


Comentarios

