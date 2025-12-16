Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
reynosa_desaparecidos_d70c3d1f77
Tamaulipas

Colectivo Amor por los Desaparecidos continúa búsqueda en predio

De acuerdo con información difundida a través de los canales de prensa del propio colectivo, durante esta jornada no se registró el hallazgo de restos humanos

  • 16
  • Diciembre
    2025

Derivado de un reporte anónimo sobre la posible existencia de fosas clandestinas en un predio rural del municipio, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos realizaron labores de búsqueda entre matorrales, a pesar de las condiciones adversas provocadas por el frío y la intensa lluvia.

De acuerdo con información difundida a través de los canales de prensa del propio colectivo, durante esta jornada no se registró el hallazgo de restos humanos; no obstante, las labores de rastreo continuarán en el lugar debido a reportes que señalan la posible presencia de fosas clandestinas.

La presidenta del colectivo informó que ya se han realizado al menos dos jornadas de búsqueda en el sitio, en las cuales se efectuaron múltiples excavaciones sin resultados positivos hasta el momento.

“Hemos ido dos veces ahí e hicimos muchos hoyos. Parecíamos topos, porque hicimos muchísimos hoyos. El área está bastante grande, pero hasta ahorita sabemos que ahí hay unas fosas, pero no hemos dado con el lugar. Vamos a seguir insistiendo”, expresó en un audio compartido a través del grupo de difusión de WhatsApp del colectivo.

La búsqueda más reciente se llevó a cabo en un predio ubicado en el ejido El Porvenir, donde, de acuerdo con material difundido en la página oficial de Facebook de la organización, se observa a varias mujeres realizando labores de rastreo entre la maleza en busca de vestigios o restos humanos.

En ese mismo material, Edith González explicó que el colectivo acostumbra transmitir en vivo las jornadas de búsqueda como una medida de seguridad, ya que consideran importante que se conozca públicamente el sitio donde se realiza la prospectiva.

Aunque normalmente estas búsquedas cuentan con el acompañamiento de elementos de la Policía Estatal y de la Comisión de Búsqueda, la dirigente señaló que al internarse en algunas brechas suelen encontrarse con personas presuntamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada, quienes reportan su presencia.

Finalmente, la presidenta del colectivo lamentó que, además de los riesgos inherentes a estas labores, exista revictimización hacia quienes participan en la búsqueda, e incluso entre las propias víctimas, pese a que se trata de un esfuerzo humanitario por localizar a sus seres queridos desaparecidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

colectivo_amor_por_los_desaparecidos_anuncia_colaboracion_con_el_ayuntamiento_de_Reynosa_6edefa64e0
Colectivo anuncia colaboración con el ayuntamiento de Reynosa
Exigen_revisar_a_fondo_predio_con_fosas_en_Reynosa_5a88974f0a
Colectivos exigen búsqueda minuciosa en predio ‘La Rosita’
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

073b15b5_b56d_4d0d_befe_0166119ae79d_02714391f4
Alertan por cambios bruscos de temperatura en Reynos
73a5107c_b179_4ddd_979e_ed659856a23c_aced85fa7b
Nacimiento de trillizas llena de alegría a familia de Reynosa
afbfad45_ae24_4362_800c_a39ba0a49a2c_1_809ed1c371
CBP desmiente decomisos por placas vencidas de México
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×