Colectivo Amor por los Desaparecidos continúa búsqueda en predio

Derivado de un reporte anónimo sobre la posible existencia de fosas clandestinas en un predio rural del municipio, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos realizaron labores de búsqueda entre matorrales, a pesar de las condiciones adversas provocadas por el frío y la intensa lluvia.

De acuerdo con información difundida a través de los canales de prensa del propio colectivo, durante esta jornada no se registró el hallazgo de restos humanos; no obstante, las labores de rastreo continuarán en el lugar debido a reportes que señalan la posible presencia de fosas clandestinas.

La presidenta del colectivo informó que ya se han realizado al menos dos jornadas de búsqueda en el sitio, en las cuales se efectuaron múltiples excavaciones sin resultados positivos hasta el momento.

“Hemos ido dos veces ahí e hicimos muchos hoyos. Parecíamos topos, porque hicimos muchísimos hoyos. El área está bastante grande, pero hasta ahorita sabemos que ahí hay unas fosas, pero no hemos dado con el lugar. Vamos a seguir insistiendo”, expresó en un audio compartido a través del grupo de difusión de WhatsApp del colectivo.

La búsqueda más reciente se llevó a cabo en un predio ubicado en el ejido El Porvenir, donde, de acuerdo con material difundido en la página oficial de Facebook de la organización, se observa a varias mujeres realizando labores de rastreo entre la maleza en busca de vestigios o restos humanos.

En ese mismo material, Edith González explicó que el colectivo acostumbra transmitir en vivo las jornadas de búsqueda como una medida de seguridad, ya que consideran importante que se conozca públicamente el sitio donde se realiza la prospectiva.

Aunque normalmente estas búsquedas cuentan con el acompañamiento de elementos de la Policía Estatal y de la Comisión de Búsqueda, la dirigente señaló que al internarse en algunas brechas suelen encontrarse con personas presuntamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada, quienes reportan su presencia.

Finalmente, la presidenta del colectivo lamentó que, además de los riesgos inherentes a estas labores, exista revictimización hacia quienes participan en la búsqueda, e incluso entre las propias víctimas, pese a que se trata de un esfuerzo humanitario por localizar a sus seres queridos desaparecidos.

