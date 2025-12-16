Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_5_a299f1d92a
Nuevo León

Lleva gobernador programa 'Ayudamos a las Mujeres' a Santiago

El programa destina $2,000 pesos mensuales para uso libre. Busca apoyar a mujeres vulnerables, jefas de familia y emprendedoras

  • 16
  • Diciembre
    2025

Al reconocer a las mujeres como un factor fundamental para el "engrandecimiento de Nuevo León", el gobernador Samuel García reforzó el programa social “Ayudamos a las Mujeres” sumando más beneficiarias de este esquema de apoyo en el municipio de Santiago.

Durante el evento, el mandatario estatal subrayó la importancia de valorar el esfuerzo de este segmento poblacional, señalando que el apoyo que reciben es un derecho que debió haberse otorgado desde hace tiempo.

El mandatario estatal destacó que el programa está dirigido especialmente a aquellas mujeres que se encargan de manera autónoma del cuidado del hogar y de sus hijos, asegurando la subsistencia de sus familias.

samuel-mujeres.jpg

"Este programa Ayudemos es un apoyo para que ustedes decidan; nadie más que ustedes va a decidir en qué van a gastar el recurso que por años se les debió haber dado y los gobiernos nunca voltearon a verlas", expresó el gobernador.

Detalló que el programa representa la llegada de un apoyo que por fin piensa en ellas, destinando $2,000 pesos mensuales a su nombre para uso libre.

El esquema “Ayudamos a las Mujeres” está diseñado para brindar apoyo económico e integral a varios grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad que tienen a su cargo infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, jefas de familia y emprendedoras.

samuel-mujeres.jpg

Cada beneficiaria recibe un apoyo económico mensual de 2 mil pesos, además de un acompañamiento integral. 

La meta del gobierno estatal es llegar a más de 150 mil mujeres beneficiadas con apoyo al ingreso a través de las vertientes de cuidadoras, jefas de familias y emprendimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
fuerza_civill_95a13a102c
Nuevo León reduce 53% los homicidios y revierte alza histórica
Whats_App_Image_2025_12_17_at_1_57_21_AM_1_a4a9eb846f
Presupuesto de Nuevo León queda a modo del PRIAN
publicidad

Últimas Noticias

b02d332b_1cf0_428b_8076_e85f8553eb1f_9a48f7f9b6
Confirman 47 casos de influenza en NL; descartan nueva variante
c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley para regular preventas
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×