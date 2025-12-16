Podcast
Nuevo León

Ayúdanos a ubicar al perrito maratonista del Powerade Monterrey

“Manchas” corrió al lado de los participantes con una impresionante condición al mantener un ritmo estimado de 4 minutos por kilómetro a lo largo de la ruta

  • 16
  • Diciembre
    2025

La reciente edición del Maratón Powerade Monterrey presentó a una inesperada estrella de cuatro patas que ahora se ha convertido en una sensación viral: el "Lomito Maratonista".

Según versiones es perrita y le llaman “Manchas”, que corrió al lado de los participantes, demostró una impresionante condición física al mantener un ritmo estimado de 4 minutos por kilómetro a lo largo de la ruta.

Aunque se desconoce a qué equipo de runners pertenece o si simplemente se unió a la carrera, la comunidad de corredores y amantes de los animales ha iniciado una búsqueda para encontrar a esta atleta canina.

UN ÁNGEL DE CUATRO PATAS EN LA PISTA

La nobleza y el espíritu de la perrita han conmovido tanto a la sociedad que el objetivo de la búsqueda no es solo identificarla, sino también idealmente adoptarla para darle un hogar seguro y lleno de cariño.

Se cree que es una perrita de la zona y que reside cerca del Parque Fundidora, lugar donde ha sido vista con frecuencia.

Un testigo reportó haberla visto recientemente esta mañana, jugando con otros dos perros en las construcciones del Metro, específicamente a la altura del ISSSTE de Constitución.

La búsqueda de esta "angelito de cuatro patas" continúa. Si la ha visto o tiene información sobre su paradero, se invita a compartir los detalles para ayudar a esta heroína canina a encontrar a su familia definitiva.

Si la has visto, escríbenos al WhatsApp de nuestro Reporte Ciudadano: 81.1808.0726

