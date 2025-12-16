Localizan a 22 personas reportadas como extraviadas en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, del 8 al 14 de diciembre, fueron localizadas con vida 22 personas que contaban con reporte de no localización en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la autoridad estatal, una vez que las personas son ubicadas, se les brinda atención integral, además de acompañamiento y orientación, con el objetivo de salvaguardar su bienestar y garantizar su seguridad.

La Fiscalía precisó que durante todo el proceso de localización se asegura el pleno respeto a los derechos humanos de las personas encontradas, en apego a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de búsqueda y localización que la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza de manera coordinada con diversas instancias, como parte de la atención continua a los reportes de personas no localizadas en Tamaulipas.





