Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fiscalia_tamaulipas_713f9bab52
Tamaulipas

Localizan a 22 personas reportadas como extraviadas en Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas localizó con vida a 22 personas reportadas como no localizadas del 8 al 14 de diciembre. Se les brinda atención integral

  • 16
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, del 8 al 14 de diciembre, fueron localizadas con vida 22 personas que contaban con reporte de no localización en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la autoridad estatal, una vez que las personas son ubicadas, se les brinda atención integral, además de acompañamiento y orientación, con el objetivo de salvaguardar su bienestar y garantizar su seguridad.

La Fiscalía precisó que durante todo el proceso de localización se asegura el pleno respeto a los derechos humanos de las personas encontradas, en apego a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de búsqueda y localización que la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza de manera coordinada con diversas instancias, como parte de la atención continua a los reportes de personas no localizadas en Tamaulipas.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 3.03.07 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

073b15b5_b56d_4d0d_befe_0166119ae79d_02714391f4
Alertan por cambios bruscos de temperatura en Reynos
73a5107c_b179_4ddd_979e_ed659856a23c_aced85fa7b
Nacimiento de trillizas llena de alegría a familia de Reynosa
afbfad45_ae24_4362_800c_a39ba0a49a2c_1_809ed1c371
CBP desmiente decomisos por placas vencidas de México
publicidad

Últimas Noticias

073b15b5_b56d_4d0d_befe_0166119ae79d_02714391f4
Alertan por cambios bruscos de temperatura en Reynos
73a5107c_b179_4ddd_979e_ed659856a23c_aced85fa7b
Nacimiento de trillizas llena de alegría a familia de Reynosa
afbfad45_ae24_4362_800c_a39ba0a49a2c_1_809ed1c371
CBP desmiente decomisos por placas vencidas de México
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×