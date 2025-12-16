San Pedro se declara listo para la temporada invernal 2025–2026

El Municipio de San Pedro Garza García se declaró preparado para atender cualquier emergencia o eventualidad que pudiera registrarse durante la temporada invernal 2025–2026, a través del Consejo Municipal de Protección Civil.

La sesión fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, acompañado del director de Protección Civil municipal, Gilberto Almaguer, quienes informaron que en los próximos meses se reforzarán las estrategias de prevención dirigidas a la población.

Prevención para evitar riesgos

El edil destacó que las acciones estarán enfocadas principalmente en prevenir intoxicaciones e incendios, situaciones que suelen incrementarse durante los meses de bajas temperaturas.

“Ante cualquier contingencia que pueda pasar en esta temporada invernal, decirle a toda la ciudadanía que en San Pedro estamos listos, a través de Protección Civil municipal y con la integración de este consejo”, expresó Farah Giacomán.

Coordinación y capacitación permanente

Por su parte, Gilberto Almaguer subrayó que continuarán con la especialización de los elementos de rescate y prevención, además de fortalecer la coordinación con las distintas secretarías municipales para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

“Sabemos que nuestro municipio, por su naturaleza y ubicación geográfica, está expuesto a diversos riesgos. El año pasado vivimos una onda gélida que dejó hielo en avenidas y escarcha en Chipinque”, recordó.

Albergue y llamado a la población

El alcalde informó que, de ser necesario, se habilitará un albergue temporal a cargo del DIF San Pedro, como parte del plan de atención a personas vulnerables.

Asimismo, resaltó que para esta temporada se pronostican alrededor de 48 frentes fríos, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y atender las recomendaciones oficiales para prevenir enfermedades y accidentes.

