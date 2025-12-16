Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
9a7e91a9_999c_4b73_83d9_b2c68bce3855_096eb966ed
Nuevo León

San Pedro se declara listo para la temporada invernal 2025–2026

El Municipio de San Pedro activó su plan preventivo para la temporada invernal 2025–2026 ante el pronóstico de 48 frentes fríos

  • 16
  • Diciembre
    2025

El Municipio de San Pedro Garza García se declaró preparado para atender cualquier emergencia o eventualidad que pudiera registrarse durante la temporada invernal 2025–2026, a través del Consejo Municipal de Protección Civil.

La sesión fue encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, acompañado del director de Protección Civil municipal, Gilberto Almaguer, quienes informaron que en los próximos meses se reforzarán las estrategias de prevención dirigidas a la población.

Prevención para evitar riesgos

El edil destacó que las acciones estarán enfocadas principalmente en prevenir intoxicaciones e incendios, situaciones que suelen incrementarse durante los meses de bajas temperaturas.

137da4dd-3598-46d0-b044-b105ac34af29.jfif

“Ante cualquier contingencia que pueda pasar en esta temporada invernal, decirle a toda la ciudadanía que en San Pedro estamos listos, a través de Protección Civil municipal y con la integración de este consejo”, expresó Farah Giacomán.

Coordinación y capacitación permanente

Por su parte, Gilberto Almaguer subrayó que continuarán con la especialización de los elementos de rescate y prevención, además de fortalecer la coordinación con las distintas secretarías municipales para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

38039000-9529-4659-bc3f-590693cf8f9c.jfif

“Sabemos que nuestro municipio, por su naturaleza y ubicación geográfica, está expuesto a diversos riesgos. El año pasado vivimos una onda gélida que dejó hielo en avenidas y escarcha en Chipinque”, recordó.

Albergue y llamado a la población

El alcalde informó que, de ser necesario, se habilitará un albergue temporal a cargo del DIF San Pedro, como parte del plan de atención a personas vulnerables.

Asimismo, resaltó que para esta temporada se pronostican alrededor de 48 frentes fríos, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y atender las recomendaciones oficiales para prevenir enfermedades y accidentes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

b02d332b_1cf0_428b_8076_e85f8553eb1f_9a48f7f9b6
Confirman 47 casos de influenza en NL; descartan nueva variante
c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley para regular preventas
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

b02d332b_1cf0_428b_8076_e85f8553eb1f_9a48f7f9b6
Confirman 47 casos de influenza en NL; descartan nueva variante
c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley para regular preventas
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×