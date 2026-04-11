Anuncian cierres viales por carrera 21K en Monterrey

Con motivo de la carrera 21K Monterrey, autoridades municipales informaron sobre el cierre de diversas calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad este domingo 12 de abril, por lo que exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones.

La Dirección de Tránsito de Monterrey señaló que las restricciones comenzarán desde la madrugada, por lo que se pide a la ciudadanía respetar los señalamientos viales y planear con anticipación sus traslados.

La justa deportiva, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, tendrá como punto de salida y meta la calle Zaragoza, frente al Museo Metropolitano de Monterrey.

El recorrido contempla diversas vialidades importantes del centro y principales avenidas de la ciudad.

Los corredores se dirigirán hacia el sur, rodearán el Palacio Municipal y continuarán por calles como Zuazua, Juan Ignacio Ramón, Doctor Coss y Morelos, para posteriormente incorporarse a la avenida Constitución.

El trayecto seguirá por los carriles exprés de Constitución hacia Gonzalitos, para después tomar Morones Prieto, llegar al Puente Verde y extenderse hasta la zona de acceso a Cemex, donde realizarán el retorno.

Posteriormente, los participantes regresarán por Morones Prieto, pasarán nuevamente por el Puente Verde y tomarán avenida Revolución rumbo al norte, para incorporarse a Constitución y dirigirse hacia la Vía Deportiva en dirección al centro.

En la parte final del recorrido, los atletas avanzarán por Morelos, Doctor Coss, nuevamente Constitución y Zuazua, para tomar Padre Mier y concluir en Zaragoza, frente al Museo Metropolitano.

Elementos de tránsito estarán desplegados en los cruces contemplados para agilizar la circulación y garantizar la seguridad de los participantes.

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