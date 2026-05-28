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Nuevo León

Destaca UANL a sus alumnos del programa Telentos Universitarios

En esta ceremonia fueron reconocidos 215 jóvenes por tres años de permanencia, 77 por cuatro años y 16 por cinco años dentro del programa

  • 28
  • Mayo
    2026

El Programa Talentos Universitarios UANL impulsa a alumnos de licenciatura con excelencia académica para que participen en actividades y experiencias de aprendizaje que los comprometan con su desarrollo personal y profesional.

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, encabezó la Ceremonia de Reconocimiento a la Permanencia en el Programa Institucional Desarrollo de Talentos Universitarios 2026.

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Donde se distinguió a 308 estudiantes de licenciatura por mantenerse durante tres, cuatro y hasta cinco años dentro de este esquema académico de excelencia, destacando el compromiso de la institución por fortalecer las oportunidades de internacionalización y acompañamiento académico a jóvenes universitarios.

El Ejecutivo Universitario informó que en la convocatoria 2026 el programa cuenta con mil 546 estudiantes talento, mientras que en esta ceremonia fueron reconocidos 215 jóvenes por tres años de permanencia, 77 por cuatro años y 16 por cinco años dentro del programa.

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En representación de los homenajeados participó la estudiante Rosario de Jesús Zamora Martínez, de la Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del Inglés, quien agradeció al rector por mantener vigente este apoyo universitario y resaltó que el programa permitió a muchos estudiantes fortalecer su confianza y proyectar nuevas metas académicas y personales.


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