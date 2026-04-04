Inicia Samuel García gira de trabajo en Asia; busca inversiones

Con la mirada puesta en el crecimiento económico y la vitrina global que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, emprende una gira estratégica por Asia. El mandatario visitará Japón y Corea del Sur con una agenda diseñada para atraer inversiones y consolidar al estado como el epicentro del fútbol mundial en 2026. Una agenda de alto impacto económico La gira, que se extenderá durante una semana, tiene como prioridad fortalecer los lazos con gigantes industriales que ya operan en la entidad. El Gobierno estatal busca incentivar expansiones y nuevos proyectos de inversión mediante reuniones directas con CEOs de corporaciones de clase mundial. Japón (domingo a martes) Encuentros enfocados en sectores tecnológicos y de manufactura avanzada.

Corea del Sur (miércoles a domingo): Seguimiento a inversiones clave y convenios de colaboración. Se mantendrán diálogos con empresas emblemáticas como Yasaki, Kia, Hyundai, Panasonic y Kawasaki, reafirmando la confianza de los capitales asiáticos en el mercado regiomontano. El Mundial 2026: El puente entre Monterrey y Asia Más allá de los negocios, Nuevo León se posiciona como un destino turístico y deportivo de primer nivel. La gira sirve como plataforma de promoción para Monterrey, ciudad que recibirá a las selecciones de ambos países durante la fase de grupos del Mundial. "Buscamos proyectar al estado ante el mundo y fortalecer su desarrollo económico, utilizando el Mundial 2026 como una plataforma de internacionalización sin precedentes", destacó la administración estatal.

Encuentros históricos en Nuevo León

La delegación nuevoleonesa aprovechará los encuentros diplomáticos para destacar la relevancia de los partidos que albergará la capital del estado. En un hecho sin precedentes para la historia del deporte, el duelo entre Japón y Túnez, programado para el 20 de junio de 2026 como parte del Grupo F, ha sido designado como el partido número 1,000 en la cronología de las Copas del Mundo de la FIFA.

Asimismo, la promoción deportiva se centrará en el enfrentamiento entre la República de Corea y Sudáfrica, que tendrá lugar el miércoles 24 de junio de 2026. Este encuentro, correspondiente al Grupo A, consolidará a Monterrey como una sede estratégica para las aficiones asiáticas durante la justa mundialista.

Proyección Turística y Diplomática

Además de las reuniones empresariales, la comitiva estatal sostendrá encuentros con federaciones de fútbol y autoridades gubernamentales. El objetivo es garantizar que Nuevo León no solo sea un lugar para invertir, sino un destino turístico atractivo para los visitantes internacionales que llegarán durante la justa deportiva.

Con esta gira, el gobernador Samuel García busca asegurar que los beneficios del Mundial trasciendan las canchas, convirtiéndose en empleos, infraestructura y un posicionamiento global de largo plazo para la entidad.

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