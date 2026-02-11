Detienen a hombre que amenazó a brigada de Martha Herrera

Un hombre de 47 años fue detenido por elementos de Fuerza Civil tras irrumpir de forma violenta con un arma blanca en la brigada de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en la colonia Carmen Serdán, en Monterrey.

El incidente, que causó alarma entre vecinos y funcionarios estatales, concluyó con la captura del sospechoso en un sector cercano.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes en la colonia Carmen Serdán, donde una brigada de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, con su titular Martha Herrera, realizaba una junta vecinal.

De acuerdo con los reportes, el individuo, identificado posteriormente como Sergio “N”, comenzó a mostrar una conducta agresiva, amedrentando a los presentes con un objeto punzocortante.

Tras el altercado, el agresor huyó del sitio antes de que las autoridades pudieran arribar, lo que activó un protocolo de búsqueda por parte de la policía estatal en las zonas aledañas.

Gracias a la descripción proporcionada por los testigos y las brigadas estatales, los efectivos de Fuerza Civil implementaron recorridos estratégicos.

El sospechoso fue localizado y georreferenciado en la colonia Fernando Amilpa, también en el municipio de Escobedo.

“Derivado de recorridos de búsqueda posteriores, los policías lograron ubicar y detener a un masculino que coincidía con las características para su georreferenciación en la colonia Fernando Amilpa, del municipio de Escobedo”, informaron autoridades estatales.

Tras su aseguramiento, el sospechoso se identificó como Sergio N., de 47 años, quien al momento de su detención portaba un cuchillo.

“Al momento de su detención, las autoridades confirmaron que Sergio “N” todavía portaba el cuchillo con el que presuntamente cometió las agresiones".

"Ante los antecedentes mencionados, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente conforme a derecho”, se agregó.

El detenido fue trasladado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades, donde se determinará su situación legal por los delitos de amenazas, portación de arma prohibida y lo que resulte de la investigación.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas durante el altercado inicial.

