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Coahuila

Busca Congreso reconocer a mujeres cuidadoras

Una cuidadora primaria es aquella persona que asume de manera voluntaria y no remunerada la responsabilidad principal de atender a un familiar enfermo

  • 29
  • Marzo
    2026

En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, para exhortar al Sistema Nacional DIF, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con su homólogo en el Estado de Coahuila y los 38 municipios, implementen un programa de reconocimiento y apoyo a mujeres cuidadoras primarias.

El rol de las cuidadoras primarias

Una cuidadora primaria es aquella persona que asume de manera voluntaria y no remunerada la responsabilidad principal de atender a un familiar enfermo, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad que no puede valerse por sí misma. En la gran mayoría de los casos, esa persona es una mujer. 

Cuida, acompaña, decide, gestiona y sostiene las 24 horas del día, los 365 días del año, sin contrato, sin salario y sin que nadie le pregunte cómo está.

Datos del INEGI evidencian la magnitud

De acuerdo con datos del INEGI, en México hay 31.7 millones de personas cuidadoras, de las cuales el 75% son mujeres. Su trabajo no remunerado representa el 26.3% del Producto Interno Bruto nacional, un aporte que supera sectores completos de la economía formal y que merece reconocimiento, protección y atención institucional.

Además, se estima que 26.4 millones de mujeres en México no buscan empleo porque en su hogar no hay nadie más que pueda hacerse cargo de quienes necesitan cuidados.

Avances y retos en el sistema de cuidados

En el ámbito federal, el Sistema Nacional de Cuidados ha avanzado en su reconocimiento como política pública prioritaria. Sin embargo, construir un verdadero sistema de cuidados va más allá de un anuncio o un programa aislado: implica definir políticas públicas claras, distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno, establecer estándares de calidad y garantizar presupuesto suficiente para su operación.

“Invertir en las cuidadoras no es un gasto social, es una decisión de crecimiento económico y de justicia para Coahuila y para México. Reconocer a las mujeres cuidadoras, reducir sus cargas, acompañarlas y ofrecerles herramientas concretas para mejorar su calidad de vida es un acto de justicia que no admite postergación” expresó la diputada Edna Dávalos


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