Cerrar X
G5p_Vn_Tb_WIAAU_Ozt_7069bdf329
Nacional

Dan prisión preventiva a implicados en desaparición de sacerdote

Las autoridades judiciales determinaron que existen elementos suficientes que justifican mantener a los acusados bajo custodia mientras avanza el proceso

  • 14
  • Noviembre
    2025

Un juez de control del Estado de México dictó la medida de prisión preventiva contra María Fernanda "N" y Brandon Jhonatan "N", dos de los presuntos implicados en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández.

La audiencia, que concluyó este día, resultó en la imputación de cargos por el delito de desaparición cometida por particulares, presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades judiciales determinaron que existen elementos suficientes que justifican mantener a los acusados bajo custodia mientras avanza el proceso, citando la gravedad del delito y los posibles riesgos procesales.

La situación jurídica de ambos detenidos se definirá el próximo martes, cuando continuará la audiencia para determinar si son vinculados a proceso formalmente.

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, de 43 años, fue reportado como desaparecido por sus familiares el pasado 31 de octubre.

La investigación de la FGJEM reveló un trágico desenlace. Los trabajos periciales forenses y de confronta genética confirmaron el 13 de noviembre que los restos humanos localizados en un río del municipio de Nextlalpan correspondían al sacerdote.

Brandon Jonathan "N" fue ingresado al Centro Penitenciario de Cuautitlán, en tanto que María Fernanda "N" fue trasladada al penal de Tlalnepantla.

De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión. Además, se ha revelado que Brandon Jonathan "N" cuenta con antecedentes penales por robo con violencia, habiendo cumplido previamente una condena de 18 años.

La Fiscalía informó que una tercera persona relacionada con este caso ya cuenta con una orden de aprehensión vigente y está siendo buscada por las autoridades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_c51d3dbe48
Vinculan a proceso a estudiante de la UTC por acoso sexual
Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Suprema Corte sitúa en el centro del debate la prisión preventiva
G3_Wg_En_Vbs_AE_Gz1m_c029301703
Dan prisión preventiva a implicado en homicidio de David Cohen
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×