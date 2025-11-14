Dan prisión preventiva a implicados en desaparición de sacerdote

Un juez de control del Estado de México dictó la medida de prisión preventiva contra María Fernanda "N" y Brandon Jhonatan "N", dos de los presuntos implicados en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández.

La audiencia, que concluyó este día, resultó en la imputación de cargos por el delito de desaparición cometida por particulares, presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades judiciales determinaron que existen elementos suficientes que justifican mantener a los acusados bajo custodia mientras avanza el proceso, citando la gravedad del delito y los posibles riesgos procesales.

La situación jurídica de ambos detenidos se definirá el próximo martes, cuando continuará la audiencia para determinar si son vinculados a proceso formalmente.

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, de 43 años, fue reportado como desaparecido por sus familiares el pasado 31 de octubre.

La investigación de la FGJEM reveló un trágico desenlace. Los trabajos periciales forenses y de confronta genética confirmaron el 13 de noviembre que los restos humanos localizados en un río del municipio de Nextlalpan correspondían al sacerdote.

Brandon Jonathan "N" fue ingresado al Centro Penitenciario de Cuautitlán, en tanto que María Fernanda "N" fue trasladada al penal de Tlalnepantla.

De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión. Además, se ha revelado que Brandon Jonathan "N" cuenta con antecedentes penales por robo con violencia, habiendo cumplido previamente una condena de 18 años.

La Fiscalía informó que una tercera persona relacionada con este caso ya cuenta con una orden de aprehensión vigente y está siendo buscada por las autoridades.

Comentarios