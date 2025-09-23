Diputados aprueban en primera vuelta reforma electoral

La reforma electoral que aprobaría dejar el camino libre para que los partidos postulen a quienes ellos quieran en el 2027 fue aprobada por mayoría en una primera vuelta en el pleno.

Diputados del PRI, PAN, PRD y la independiente Rocío Montalvo votaron a favor de la iniciativa, mientras que los de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en abstención.

La diputada morenista Berenice Martínez explicó en tribuna, que el hecho de que no se haya querido discutir esta reforma y se haya aplicado a modo, es solo una ilusión por parte de estas bancadas y no realmente un avance en la paridad y en la eliminación del nepotismo.

“Este Congreso debe preguntarse por qué la prisa, por qué legislar de manera atropellada y sin un análisis serio, ni mesas de trabajo, amplias que incluyen a la ciudadanía y especialistas hemos sido testigos de qué cuando existe voluntad se puede integrar dictámenes completos y con visión integral para batir el rezago legislativo.

“Entonces por qué en este caso no se aplicó la misma lógica porque se dejaron expedientes fuera compañeras y compañeros en la comisión tenemos cinco expedientes que hablan de este tema y por conveniencia de algunas personas, solamente uno fue tomado en cuenta”, dijo Berenice Martínez.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes indicó que esto era solo para proteger los intereses de unos cuántos.

“Dicen que es una ley anti alguien no quiero dar nombres candidato a la gubernatura, pero no es así nuestra democracia en Nuevo León no se puede escribir de esa manera, no se puede escribir protegiendo los intereses de unos cuantos y dejando de lado la participación activa de todos los legisladores en Nuevo León.

“Ya basta de seguir por esa línea, quién sabe qué suceda en uno o dos años, sin embargo, nosotros le damos al traste a la democracia, y nuestra propia constitución”, dijo Sandra Pámanes.

La reforma busca que el hecho de paridad sobre que se postulen personas del genero contrario a la elección anterior y que se prohíba el nepotismo en los comicios apliquen hasta el 2030 en las alcaldías y en 2033 en la gubernatura.

Por su parte, la diputada del PRI, Armida Serrato, señaló a las bancadas de Morena y MC de no haber estado en las comisiones, donde se comienza la discusión de los dictámenes, pero en el pleno se quejaron de que no hubo una discusión, además de que, estos diputados solo hablaron del tema de la paridad y no del nepotismo, que también se contempla en la reforma.

“Yo quiero saber si Morena también le dijeron a su presidenta de qué la reforma tenía que aplicar en la próxima lección, así como lo acaban de señalar aquí entonces no digamos un discurso en temas tan importantes, como es la paridad y nepotismo diciendo que están a favor, pero al mismo tiempo en contra manifiéstese como deben de ser nepotismo,

“No solamente se escondan hablando de la paridad que eso es más degradable que se escondan en un tema donde todas las mujeres nos interesa para no hablar del tema importante”, agregó Armida Serrato.

