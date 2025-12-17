Alertan por cambios bruscos de temperatura en Reynos

El coordinador de Protección Civil en Reynosa hizo un llamado a la población para extremar precauciones durante la actual temporada de cambios bruscos de temperatura, al informar que apenas se ha registrado el frente frío número 21 de los 48 sistemas que se esperan para esta región.

El funcionario advirtió que las condiciones climatológicas continuarán presentando descensos importantes en la temperatura, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución de los frentes fríos y los avisos preventivos.

Asimismo, pidió especial atención a las personas que hacen uso de calentadores o anafres, recomendando utilizarlos de manera responsable, colocarlos sobre superficies planas, lejos de objetos inflamables y evitar su uso en espacios cerrados sin ventilación adecuada, con el fin de prevenir incendios o intoxicaciones.

Indicó que, conforme avance la temporada invernal, las temperaturas se sentirán cada vez más frías, por lo que reiteró la importancia de mantenerse bien abrigados y resguardarse en lugares seguros donde no se corra ningún tipo de riesgo.

En este contexto, el coordinador de Protección Civil en Reynosa, Javier Lam Cantú, detalló que en los próximos días se prevén temperaturas con mínimas que oscilarán entre los 16 y 19 grados centígrados, y máximas que podrían alcanzar en promedio los 27 grados.

“Esperamos que cada sistema frontal traiga consigo cambios más drásticos de temperatura, por lo cual hay que mantenernos bien abrigados; hay que cuidar a los menores, a los adultos mayores que tengan enfermedades crónicas, a las mascotas y a las plantas, porque todos somos importantes”, expresó.

El funcionario añadió que durante este periodo vacacional es fundamental extremar cuidados al utilizar anafres o calentadores.

“A toda la gente que tenga a bien hacer uso de algún anafre o calentador, que lo coloque sobre una superficie plana, mínimo a un metro de distancia de cualquier material que pueda funcionar como inflamable”, puntualizó.

Finalmente, Protección Civil reiteró su llamado a la población para adoptar medidas preventivas, con el objetivo de reducir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias durante esta temporada invernal.

Comentarios