Diputados aseguran que Estadio Banorte no es para eventos masivos

El diputado panista Carlos de la Fuente expresó que tanto la infraestructura del estadio, como el del Distrito Tec, no estaban diseñados para este tipo de eventos, ya que desde un inicio, el proyecto se pensó para hacer un recinto deportivo más pequeño.

Cabe resaltar que, el Estadio Tecnológico, el cual se derrumbó para hacer estacionamientos y frente a él crear el nuevo Estadio Borrego, tenía una capacidad arriba de los 36 mil asistentes y actualmente, el nuevo recinto tiene una de 10 mil personas.

Además, que la realización de conciertos complica el tema de movilidad en la zona, ya que con la ampliación de banquetas se eliminaron carriles y se paraliza el tráfico durante horas.

Los eventos masivos, al menos los conciertos en el Estadio Banorte no estaban planeados de un inicio, desconozco porqué lo hicieron, a lo mejor por un tema de flujo, pero por lo que yo vi, no estaban planeadas en un inicio para ese estado, no tiene la infraestructura para hacer un concierto de calidad.

''Me tocó ir al concierto de Luis Miguel ahí y fue muy incómodo, porque justamente el tema de la vialidad es muy mala, la forma del estadio tampoco es un lugar adecuado como la Arena (Monterrey) o el Estadio BBVA'', dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano dijo que se tiene que hacer una revisión completa para lograr una sana convivencia entre quienes quieren que el Distrito Tec se mantenga como una zona vecinal y aquellos que disfrutan de este tipo de eventos masivos.

Es importante escuchar la opinión que tienen los vecinos sobre un proyecto tan importante como este, que busca la integración de vecinos, instituciones académicas, comercios y demás áreas de servicio de la zona.

''Es muy importante entrarle a la revisión de cómo está funcionando, mejorar aquellas condiciones en las que se está afectando la vida de los vecinos que habitan ese sector y si hay alguna falta a los reglamentos tanto estatales o municipales en tanto a la operación del Estadio Banorte, ahí tendría que aplicarse la sanción que corresponda'', dijo la emecista.

