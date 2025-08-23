Cerrar X
Captura_5ba1ae89d6
Nuevo León

División Ambiental insta a sumar esfuerzos por el aire de NL

La Agencia Estatal de Calidad del Aire participó en el Seminario ASG con el objetivo de impulsar proyectos ambientales, sociales y de gobernanza

  • 23
  • Agosto
    2025

La Agencia Estatal de Calidad del Aire participó en el Seminario ASG, organizado por STIVA y ANADE Nuevo León, encuentro dirigido a aliados industriales con el objetivo de impulsar proyectos ambientales, sociales y de gobernanza.

Durante el evento, la directora de la Agencia, Armandina Valdez, expuso los principales trámites y programas de la institución, al tiempo que hizo un llamado al sector empresarial para fortalecer su participación en la mejora de la calidad del aire en el estado.

Valdez instó a las compañías a cumplir con la normativa vigente, regularizando sus operaciones mediante la obtención de la Licencia de Funcionamiento y la presentación de la Cédula de Operación Anual (COA).

Además, las invitó a sumarse de manera voluntaria a la Estrategia Estatal de Calidad del Aire, a través de la presentación de un Programa de Reducción de Emisiones específico para cada instalación.

“Quiero aprovechar este momento para invitarlos a que se adhieran a esta estrategia, presenten sus planes de reducción de emisiones y, de esta manera, apóyennos para poder mejorar la calidad del aire a través de la mejora en sus actividades y sus procesos”, expresó la funcionaria estatal.

Actualmente, más de 235 empresas en Nuevo León ya forman parte de esta estrategia, lo que refleja un compromiso creciente del sector privado con el cuidado ambiental.

La participación de la Agencia en este foro refrenda el trabajo continuo de la División Ambiental para mejorar la calidad del aire en la entidad, mediante la coordinación y la suma de esfuerzos entre gobierno, industria y sociedad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

asef_630de021ca
Suspenden clínica donde muere mujer por cirugía estética
cc578917_7851_429b_9a2f_6d3a62f577e6_4c0b9c6768
Aprueban contratación de deuda a corto plazo por más de 179 mdp
476455030_1189727352524678_2590119855319792274_n_288a5ac1c2
Destina a sustentabilidad más del triple de impuestos verdes
publicidad

Últimas Noticias

chavez_junior_detenido_eua_cargos_2ca009788d
Chávez Jr. abandona la cárcel para seguir proceso en libertad
Morena_Congreso_Local_dbceb248fd
Presenta Morena agenda mínima para el segundo periodo legislativo
Revela_CEDHNL_violaciones_a_derechos_de_personas_mayores_en_NL_664bcad043
Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
publicidad
×