División Ambiental insta a sumar esfuerzos por el aire de NL

La Agencia Estatal de Calidad del Aire participó en el Seminario ASG, organizado por STIVA y ANADE Nuevo León, encuentro dirigido a aliados industriales con el objetivo de impulsar proyectos ambientales, sociales y de gobernanza.

Durante el evento, la directora de la Agencia, Armandina Valdez, expuso los principales trámites y programas de la institución, al tiempo que hizo un llamado al sector empresarial para fortalecer su participación en la mejora de la calidad del aire en el estado.

Valdez instó a las compañías a cumplir con la normativa vigente, regularizando sus operaciones mediante la obtención de la Licencia de Funcionamiento y la presentación de la Cédula de Operación Anual (COA).

Además, las invitó a sumarse de manera voluntaria a la Estrategia Estatal de Calidad del Aire, a través de la presentación de un Programa de Reducción de Emisiones específico para cada instalación.

“Quiero aprovechar este momento para invitarlos a que se adhieran a esta estrategia, presenten sus planes de reducción de emisiones y, de esta manera, apóyennos para poder mejorar la calidad del aire a través de la mejora en sus actividades y sus procesos”, expresó la funcionaria estatal.

Actualmente, más de 235 empresas en Nuevo León ya forman parte de esta estrategia, lo que refleja un compromiso creciente del sector privado con el cuidado ambiental.

La participación de la Agencia en este foro refrenda el trabajo continuo de la División Ambiental para mejorar la calidad del aire en la entidad, mediante la coordinación y la suma de esfuerzos entre gobierno, industria y sociedad.

