Teens League revoluciona el futbol juvenil en Nuevo León

El futbol es un deporte que captura los corazones de miles de jóvenes alrededor del país, algunos con el suyo de mostrar su talente, sin embargo, no todos tienen la plataforma para hacerlo… aquí en donde entra la Teens League.

Llega Teens League a Nuevo León

Así es el color de esta liga que llegó a Nuevo León para cambiar el panorama de esos talentos que no han tenido la oportunidad de brillar.

Con un concepto único, la Teens League en poco tiempo se ha posicionado como esa vitrina que tanto hacía falta, como lo comenta Roberto Chavez, presidente de la liga.

“Creemos nosotros que los otros formatos mantienen unas historias y otro tipo de conceptos que no son tan interesantes como los muchachos. Aquí hay aspiración, aquí hay espacio para crecer y queremos acompañarlos en todo ese proceso”.

Formato innovador en la competencia

El formato es que cada equipo cuenta con un presidente, que puede ser algún influencer o futbolista, mientras que, en el campo, chicos de máximo de 17 años demuestran su calidad.

Las reglas son sencillas:

- Futbol 7

- Los presidentes en cualquier momento del partido pueden oprimir tres botones que pueden darle un shoot-out, quitar a dos jugadores del campo rival o que sus goles valgan por 2 durante dos minutos.

Y la innovación se hace presente con el modo neón que brinda un aspecto visual único.

Impulso al talento juvenil

Pero todo esto, es un atractivo para que la gente pueda interesarse y darles visibilidad a los jugadores.

“Me ha tocado ver mucha inocencia, mucha pasión, muchos sueños y la verdad es que como adultos, como responsables y como gente de fútbol, nuestro compromiso es estar ahí y apoyarlos y pues, ¿cómo no? Ponerles todas las herramientas para que ellos se desenvuelvan”.

Historias que comienzan en la cancha

Y en este mundo se podido encontrar a grandes talentos, como Santiago García Arriaga, de Okclions “Ahorita los jóvenes no se están fijando mucho y esta liga es para eso. Es una liga para mostrar los talentos de todos y creo que está muy bien”.

La Teens League no solo transforma la forma de vivir el futbol, sino que también se convierte en un trampolín real para nuevas generaciones. Cada jugada, cada gol y momento en la cancha puede marcar el inicio de una historia que apenas comienza, demostrando que el talento joven en Nuevo León sí tiene dónde brillar.

“Queremos que la gente vea que sí se puede, que la gente vea que los esfuerzos juntos, con un mismo corazón, pueden cambiar las vidas de los muchachos”.

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