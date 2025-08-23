Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
Nuevo León

División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo

Las autoridades se percataron de varias irregularidades en el manejo de residuos, pues estos estaban sobre suelo natural y a cielo abierto, lo que es un riesgo

  • 23
  • Agosto
    2025

La División Ambiental del gobierno estatal mantiene su operación permanente en todo el territorio y en esta ocasión se realizó la suspensión de un centro de acopio y venta de residuos en el municipio de Escobedo.

Esto se logró gracias a la coordinación con la Procuraduría Ambiental durante una inspección en el mencionado lugar, donde se percataron de varias irregularidades en el manejo de residuos, pues estos estaban sobre suelo natural y a cielo abierto a lo largo de 5,900 kilómetros cuadrados, contaminando no solo el suelo, sino esparciéndola a todo el ambiente.

Además de representar un foco de contaminación, esto también representa un riesgo latente de incendio, pues la descomposición a la intemperie de los residuos puede provocar un incendio, lo que generaría todavía más contaminación, además de representar un riesgo para los trabajadores.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 4.03.10 PM.jpeg

Ante esto, la Procuraduría impuso una suspensión temporal de actividades al lugar, además, ordenó la inmediata limpieza del sitio y que se tomen las medidas marcadas pro la ley para poder disponer correctamente de los residuos.

Con estas acciones, la División Ambiental reafirma su compromiso de vigilar que se cumplan las disposiciones de la Ley Ambiental del estado, mediante la cual se busca prevenir el incremento de contaminación y demás riesgos al ecosistema y a la salud de los nuevoleoneses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_18_at_12_33_16_AM_1_ae0fcd12d6
Arranca División Ambiental con 15 suspensiones
EH_UNA_FOTO_de77184535
Suspende División Ambiental obra de plaza comercial en Apodaca
97_F5_EE_33_13_A6_4_F3_D_832_E_301_B1_F1409_AA_170fd6e172
Suspende Ambiente empresa por contaminación de suelo y agua
publicidad

Últimas Noticias

chavez_junior_detenido_eua_cargos_2ca009788d
Chávez Jr. abandona la cárcel para seguir proceso en libertad
Morena_Congreso_Local_dbceb248fd
Presenta Morena agenda mínima para el segundo periodo legislativo
Revela_CEDHNL_violaciones_a_derechos_de_personas_mayores_en_NL_664bcad043
Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
publicidad
×