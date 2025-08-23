División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo

La División Ambiental del gobierno estatal mantiene su operación permanente en todo el territorio y en esta ocasión se realizó la suspensión de un centro de acopio y venta de residuos en el municipio de Escobedo.

Esto se logró gracias a la coordinación con la Procuraduría Ambiental durante una inspección en el mencionado lugar, donde se percataron de varias irregularidades en el manejo de residuos, pues estos estaban sobre suelo natural y a cielo abierto a lo largo de 5,900 kilómetros cuadrados, contaminando no solo el suelo, sino esparciéndola a todo el ambiente.

Además de representar un foco de contaminación, esto también representa un riesgo latente de incendio, pues la descomposición a la intemperie de los residuos puede provocar un incendio, lo que generaría todavía más contaminación, además de representar un riesgo para los trabajadores.

Ante esto, la Procuraduría impuso una suspensión temporal de actividades al lugar, además, ordenó la inmediata limpieza del sitio y que se tomen las medidas marcadas pro la ley para poder disponer correctamente de los residuos.

Con estas acciones, la División Ambiental reafirma su compromiso de vigilar que se cumplan las disposiciones de la Ley Ambiental del estado, mediante la cual se busca prevenir el incremento de contaminación y demás riesgos al ecosistema y a la salud de los nuevoleoneses.

