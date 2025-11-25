Estudiantes de Victoria se unen para llevar alegría a niños

Un grupo de estudiantes de diversas instituciones educativas de Ciudad Victoria ha tomado la iniciativa de instalar un centro de acopio en el estacionamiento del Estadio “Marte R. Gómez” con el objetivo de recolectar dulces y juguetes para niños en condiciones vulnerables, este esfuerzo, que comenzó en diciembre de 2023, es impulsado por jóvenes comprometidos que aseguran trabajar sin fines partidistas, movidos únicamente por el deseo de hacer llegar un regalo a quienes más lo necesitan.

Entre los organizadores se encuentran Brayan Ávila, del Cbtis 24 quien cursa la carrera de Mantenimiento Automotriz, Edwin Gamaliel, estudiante universitario y Luis Alberto, de la Preparatoria Federalizada Núm. 1 "Marte R. Gómez", quienes refieren que cada viernes, de 5 a 6 de la tarde, los pueden encontrar en el estacionamiento de la Unidad Deportiva "Adolfo Ruiz Cortines", justo frente a las instalaciones del DIF Victoria en la Calle 17 y 18 Berriozábal.

“Esperamos que en esta edición más personas se sumen como voluntarias, queremos llevar alegría a los hogares de niños que viven en alta vulnerabilidad”, dijo Brayan Ávila.

Los estudiantes enfatizan que no todo el trabajo debe recaer en los gobiernos; también los jóvenes organizados tienen el poder de lograr grandes cosas y aportar su granito de arena.

Con esta noble causa, los estudiantes de Ciudad Victoria nos recuerdan que la solidaridad y el compromiso social pueden marcar la diferencia en la vida de muchos pequeños, los reyes del hogar.

Con dos cartulinas colocadas con cinta adhesiva en una mesa de plástico, se leen las siguientes leyendas: “Llena de alegría a un niño con un juguete, únete a esta colecta solidaria”, “Dale una vida a tus juguetes y dónalos, regala una sonrisa”, los estudiantes confían en el buen corazón de las y los victorenses para lograr recolectar el mayor número de juguetes nuevos y usados.

Línea de Contacto: Cel. 834 352 16 31

Redes: Brayan Ávila

Comentarios