Nuevo León

Abre Monterrey centro de acopio en DIF para apoyar a Veracruz

La directora del DIF, Ivonne Álvarez, realizó la invitación a la ciudadanía a seguir colaborando a esta causa en apoyo a los damnificados

  • 15
  • Octubre
    2025

El municipio de Monterrey instaló un centro de acopio ubicado en el DIF a fin de ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en Veracruz.

Con alimentos enlatados, agua, artículos de higiene personal y de limpieza, la directora del DIF, Ivonne Álvarez, realizó la invitación a la ciudadanía a seguir colaborando a esta causa.

“Aquí va a haber gente que te va a esperar con los brazos abiertos para poder poder recibir este acopio que poquito un poquito se hace la diferencia, lo que puedes traer es bienvenido para nuestra gente de Veracruz”, mencionó la directora. 

El centro de acopio del DIF central está ubicado en Loma Redonda #1500 en la colonia Loma Larga y cuenta con atención las 24 horas, por lo que la invitación está hecha para todos los que quieran apoyar. 

“Ojalá y todos podamos sumarnos, Monterrey siempre ha sido solidario con el que más lo requieren y hoy lo requiere Veracruz y por eso, nuestro alcalde Adrián de la Garza y su esposa Gaby, presidenta del DIF, pues han arrancado este centro de acopio que esperemos que sea muy bueno para poder muy pronto estarle llevando este apoyo a la gente Veracruz”, añadió.

centro-acopio-monterrey1.jpeg


