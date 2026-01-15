Duplicará DIF Monterrey apoyo visual durante 2026

El alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Municipal, Gaby Oyervides encabezaron la primera entrega de 2026 del programa “Monterrey se ve mejor”, beneficiando en esta jornada a más de 300 personas.

Desde el Museo Metropolitano, el edil regio informó que el programa ha sido un éxito rotundo, alcanzando a la fecha 8 mil 500 ciudadanos a través de casi 30 brigadas de salud visual.

Ante estos resultados, anunció que para este 2026 la meta es duplicar el número de atendidos, llevando el programa a todos los rincones de la capital.

Durante su intervención, De la Garza enfatizó que corregir problemas de visión es fundamental para el desarrollo académico y personal, especialmente en los menores de edad.

“Sea cual fuera la causa, lo importante es atenderlo para tener mejor calidad de vida, que la niña, el niño pueda estudiar, pueda ver el pizarrón, pueda ver las instrucciones en la escuela, que vaya con mayor tranquilidad, que vaya sobre todo con mucha seguridad, que puede ver bien, que puede atender las instrucciones que le están dando y que pueda aprender mejor”, expresó el munícipe.

Por su parte, Gaby Oyervides destacó que el programa no se detendrá y buscará una expansión territorial durante los próximos meses.

El programa “Monterrey se ve mejor” opera de manera integral y gratuita, incluyendo exámenes de la vista realizados por especialistas para determinar la graduación exacta, lentes graduados con entrega de armazones y micas de alta calidad según las necesidades de cada paciente y atención prioritaria para sectores vulnerables, adultos mayores y estudiantes.

Al evento asistieron también el Secretario de Administración, Marcelo Segovia, y la Directora del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez.

