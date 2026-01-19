Podcast
Nuevo León

Alcalde encabeza 'Operativo Carrusel' en Cadereyta Jiménez

Integrantes de Protección Civil Municipal brindaron apoyo a la ciudadanía en diversos puntos, en donde entregaron bebidas calientes

  • 19
  • Enero
    2026

El presidente municipal Carlos Rodríguez "El Cuate" encabezó el "Operativo Carrusel" en las inmediaciones del municipio de Cadereyta Jiménez.

Este recorrido inició en la terminal de la colonia Lázaro Cárdenas para continuar con la parada de El Centro, en las inmediaciones del hospital, Palmanova y Valle del Roble.

En estos puntos, integrantes de Protección Civil Municipal brindaron apoyo a la ciudadanía y entregaron bebidas calientes.

En un ambiente que registró 3° centígrados, con sensación térmica de 1° centígrado, a personas que se alistaban para acudir a sus centros de trabajo y de estudio.


