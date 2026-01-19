Anuncia Gobernador visita de Sheinbaum a Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya dijo que el próximo sábado 24 de enero estará en tierras tamaulipecas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tal y como lo diera a conocer durante la conferencia matutina de este lunes, lo que se traduce en oportunidades de desarrollo para la entidad.

"Lo confirmó ella hoy en la mañana, que va a estar el próximo sábado en la capital, aquí en Ciudad Victoria", dijo el mandatario tamaulipeco.

Después de inaugurar el Museo Legislativo, Villarreal Anaya dijo que en las próximas horas se mantendrá en contacto con la Presidencia de la República para definir los temas a tratar y el esquema de esta gira de trabajo.

“Seguramente nos vendrá a anunciar algunas de las cosas que hemos estado platicando con ella y de las grandes oportunidades de desarrollo e infraestructura para México y que esto también traiga beneficios para las y los tamaulipecos”, señaló.

Resaltó los avances que registra Tamaulipas en áreas como salud, educación, mejoras salariales, prestaciones, desarrollo económico e infraestructura, así como en materia de seguridad pública y aseguró que el estado tiene avances consistentes de acuerdo con indicadores nacionales.

Cabe señalar que esta será la primera visita de la mandataria en 2026 al estado de Tamaulipas, con el único objetivo de consolidar proyectos de desarrollo e infraestructura.

