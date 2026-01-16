Durante invierno sube el riesgo de muerte en adultos mayores

Al igual que las niñas y los niños, las personas adultas mayores se convierten en uno de los grupos más vulnerables durante los meses de enero y febrero, cuando la temporada de invierno alcanza su punto más crítico.

“La disminución de la respuesta inmunológica asociada con el envejecimiento hace que los adultos mayores sean más susceptibles a infecciones respiratorias porque al momento en que el cuerpo trata de compensar el frío corporal, esa energía que se utiliza para calentar el cuerpo hace que disminuyan las defensas del sistema inmunológico”, explicó el médico internista y geriatra Edgar Cárdenas Acuña, al advertir que con las bajas temperaturas y la llegada constante de frentes fríos, las enfermedades respiratorias incrementan en este sector de la población.

En estas fechas es cuando más se ven infecciones virales pueden llegar a complicarse hasta con procesos neumónicos que condicionan la hospitalización, y en algunos casos, llegan a la muerte.

La alerta cobra mayor relevancia si se considera que para la temporada 2025-2026 se pronosticaron 48 frentes fríos, de los cuales hasta ahora solo se han registrado 29, lo que indica que las semanas más críticas aún no concluyen.

Entre las principales recomendaciones médicas se encuentra mantener una alimentación balanceada, rica en cítricos, así como una hidratación adecuada de entre uno y medio a dos litros de agua diarios, aun cuando el frío disminuya la sensación de sed. También se aconseja evitar la resequedad de la piel por el uso de agua caliente y cubrir nariz y boca al salir al exterior para proteger las vías respiratorias del aire frío.

“Abrigarse bien es fundamental, porque entre más energía se utilice para compensar el calor que necesita el cuerpo, más energía se pierde para que el sistema inmunológico se mantenga de manera adecuada”, agregó el médico.

Otro punto crucial es la aplicación de las vacunas de temporada, entre ellas neumococo, influenza, covid-19 y virus respiratorio sincitial, este último responsable de múltiples casos de neumonía en adultos mayores durante el invierno.

“Es muy recomendable (la aplicación de vacunas) para evitar complicaciones que lleven a la hospitalización o incluso a la muerte”, subrayó.

Si bien es común que se presenten cuadros de resfriado en adultos mayores en esta temporada, el médico alertó sobre síntomas que no deben ignorarse, sobre todo en quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

“Si hay fiebre, aumento en la frecuencia respiratoria, respiración agitada o se observa que los labios o las uñas se tornan morados, son indicativos claros de que se debe acudir de inmediato a urgencias para valoración médica”.

