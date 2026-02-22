Podcast
Nuevo León

Reporta NL aplicación de 15,000 dosis contra el sarampión

La Secretaría de Salud del Estado reportó la aplicación de 14,935 dosis contra el sarampión durante este fin de semana, superando las expectativas iniciales

  • 22
  • Febrero
    2026

En una respuesta masiva por parte de la ciudadanía, la Secretaría de Salud del Estado reportó la aplicación de 14,935 dosis contra el sarampión durante este fin de semana, superando las expectativas iniciales de la autoridad.

La jornada se llevó a cabo a través de un módulo drive-thru instalado en el Estadio de los Rayados, en una labor coordinada entre la dependencia estatal, el municipio de Guadalupe y el Club de Futbol Monterrey.

La titular de Salud, Alma Rosa Marroquín, supervisó las labores de vacunación y detalló que la meta prevista era de 10,000 dosis para ambos días. Sin embargo, la afluencia ciudadana elevó la cifra final: el sábado, 6,907 vacunas, y el domingo, 8,028 vacunas.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 7.47.39 PM.jpeg

“Tenemos una gran afluencia de personas de familias que buscan protegerse y nos hemos coordinado muy bien tanto la Secretaría de Salud como el municipio de Guadalupe, para de forma conjunta brindarles un mejor servicio; estamos aplicando no solo vacuna contra el sarampión, sino también vacunas que les puedan faltar a nuestras niñas y niños”, indicó la funcionaria estatal.

 “El fin de semana pasado llegamos a las 30,000 dosis, poco más de 30,000 dosis; era un módulo diferente, peatonal, teníamos alrededor de 80 vacunadores, más de 150 personas; aquí también tenemos trabajando cerca de 200 personas entre el municipio y la Secretaría de Salud; sin embargo, la meta es de 5 mil dosis sábado y domingo, esperamos que la podamos superar”.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 7.47.02 PM.jpeg

La urgencia de estas jornadas responde al panorama actual en la entidad. Al corte del 19 de febrero, se han contabilizado 24 casos de sarampión en el estado. Al ser una enfermedad altamente contagiosa, las autoridades enfatizaron que la vacunación es la principal herramienta de prevención.

Para este operativo se desplegó un equipo de cerca de 200 personas entre personal estatal y municipal, quienes agilizaron la atención vehicular en el recinto deportivo.


