Reabrirán carriles centrales del Arco de la Independencia.

Después de casi tres años de clausurar los carriles que pasaban por debajo del Arco del Centenario de la Independencia, el gobierno de Monterrey anunció la reapertura de dos nuevos pasos vehiculares para reducir los tiempos de traslado.

Bajo esa consigna las autoridades municipales mostraron un plan para remodelar la actual rotonda para pasar de 46 segundos de traslado a 11, marcando una disminución del 75% del tiempo que tardan en cruzar ese punto de la ciudad.

Y es que el monumento se ubica en el cruce de la avenida Pino Suarez y Francisco I. Madero, donde diariamente circulan 72,175 vehículos y 807 peatones en hora pico convirtiéndose en dos vialidades importantes para la ciudad.

Plan vial y reducción de tiempos

El alcalde, Adrián de la Garza, agregó que los trabajos se realizarán de forma gradual para evitar afectaciones mayores a la circulación en la zona, asimismo, se prevé una reconfiguración del flujo vehicular en el área para mejorar la movilidad sin comprometer la seguridad de peatones.

“Dentro de los análisis dio algunos datos, como por ejemplo de pasar de un poco más de 46 segundos de estar en este cruce que es la continuación de la avenida Pino Suárez a 11 segundos. Es una reducción de más de un 75%. Es. Es una reducción importante para la gente que cruza todos los días por esta avenida. “Les he dado la instrucción a las secretarías involucradas en esta habilitación y en esta rehabilitación en que lo hagamos, en la forma en la que no estorbamos, como lo hemos hecho en otras”, comentó De la Garza.

Inversión y protección del monumento

Las adecuaciones contemplan la habilitación de carriles centrales por debajo del monumento, así como la instalación de elementos de protección para resguardar la estructura, considerada patrimonio histórico de la ciudad.

De la Garza informó que el proyecto forma parte de una estrategia integral para agilizar el tránsito en puntos con alta carga vehicular, particularmente en corredores clave del primer cuadro de Monterrey.

Y que se espera que la reapertura de estos carriles contribuya a disminuir los tiempos de traslado en horarios de mayor afluencia con una inversión de alrededor de los $2 millones 500,000 pesos, además de mejorar la conectividad entre avenidas principales.

“Si tengo una fecha específica antes del Mundial en esta adecuación de está nada más estamos hablando de $2 millones 400 o 500,000 aproximados. “Va a haber una instalación de bolardos para poder proteger de cualquier situación, este ícono de la ciudad que es un monumento histórico reconocido totalmente y vamos a tener mucho cuidado con esa parte antes que el tema de vialidad sobre todo es proteger, el monumento histórico”, añadió De la Garza.

Sin embargo, indicó que se mantendrán monitoreos constantes una vez que entren en operación, con el fin de evaluar su funcionamiento y realizar ajustes en caso de ser necesarios.

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