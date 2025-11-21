Encabeza Adrián de la Garza limpieza en Burócratas del Estado

El gobierno de Monterrey, bajo la supervisión del alcalde Adrián de la Garza, llevó a cabo una jornada de descacharrización en la colonia Burócratas Federales.

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de las calles y garantizar espacios públicos más limpios para las familias del sector. Durante la actividad, se retiraron llantas, triques y escombro acumulado, reafirmando el compromiso municipal con el mantenimiento de la ciudad.

Desde octubre de 2024, se han atendido 192 reportes ciudadanos en esta colonia, además de realizar deshierbe, poda y mantenimiento general. Estas intervenciones no solo buscan mantener el entorno urbano en óptimas condiciones, sino también disminuir factores de riesgo para la salud y elevar el bienestar de la comunidad.

De la Garza Santos instruyó a Servicios Públicos a continuar con estas jornadas en toda la ciudad, dando seguimiento a los reportes ciudadanos y reforzando la presencia operativa en áreas que requieren atención prioritaria. Hasta la fecha, se han realizado más de 70 operativos de este tipo, recolectando más de 650 toneladas de residuos.

A la jornada asistieron los secretarios de Servicios Públicos, Hugo Salinas; de Participación Ciudadana, Rafa Ramos; y la diputada local, Myrna Grimaldo. Esta labor es parte del esfuerzo continuo de la administración para mejorar la calidad de vida en Monterrey.

