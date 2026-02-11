Exalcalde de Tequila, Jalisco es vinculado a proceso

Un juez federal vinculó a proceso al ex presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, al atribuirle el presunto liderazgo de una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada a extorsionar y secuestrar a empresarios, políticos y comerciantes en el municipio.

La resolución fue dictada por Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien lo procesó por delincuencia organizada con el propósito de cometer secuestro, así como por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, ambos con agravante por su carácter de servidor público.

Durante la audiencia, el juzgador advirtió que, al ser señalado como presunto integrante de la delincuencia organizada con funciones de dirección o administración, Rivera Navarro enfrenta un escenario de sanción que, en caso de sentencia condenatoria, podría alcanzar de 70 a 130 años de prisión.

En la misma determinación fueron vinculados a proceso dos ex colaboradores del ex alcalde, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, a quienes se les imputaron los mismos delitos, en modalidades cuya penalidad prevista va de 60 a 110 años de cárcel.

A los tres se les ratificó la prisión preventiva oficiosa. Rivera Navarro permanecerá en el Penal del Altiplano, mientras que sus ex subordinados quedaron internos en el Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

Los procesados tendrán un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República y la defensa deberán reunir y aportar los datos de prueba que consideren pertinentes para una eventual etapa de juicio.

Al ser cuestionado sobre si deseaba realizar alguna manifestación, Rivera Navarro respondió al juez. “¿Qué le digo, su señoría? Estoy desconcertado por ésto”, expresó.

El ex edil no acudió de forma presencial a la audiencia de vinculación. Su participación se realizó desde el interior del Penal del Altiplano a través del sistema de videoconferencia.

