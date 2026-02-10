Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_10_at_9_50_38_PM_63e723e902
Nuevo León

Fortalece Monterrey vínculos con Laredo para impulsar el comercio

El puerto visitado por el edil regio representa un punto estratégico clave, concentrando el 43% del intercambio comercial entre ambas naciones

  • 10
  • Febrero
    2026

El alcalde Adrián de la Garza encabezó una gira de trabajo por Laredo, Texas, para analizar estrategias de agilización comercial en el puerto fronterizo.

Durante la visita, el munícipe regio exploró las ventajas del modelo C-TPAT, una alianza que permite a las empresas agilizar sus cruces mediante estándares de seguridad internacional.

“Como parte del apoyo a empresarios y emprendedores de la ciudad, De la Garza busca mayor promoción del comercio local, por lo que ofreció dar seguimiento a la CTPAT través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 9.50.39 PM.jpeg

Durante su estancia en el puente fronterizo, el alcalde regio recorrió las áreas de inspección y seguridad del Puente de Comercio Mundial por el que diariamente cruzan cerca de 18 mil camiones”, informó el municipio.

El recorrido incluyó las áreas de inspección del Puente de Comercio Mundial, eje vital para la economía de Nuevo León.

El puerto visitado por el edil representa un punto estratégico clave, concentrando el 43% del intercambio comercial entre ambas naciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

entregan_casas_bienestar_jpg_938a17f994
Entregan casas del Bienestar en Juárez por visita de Presidenta
Samuel_Sheinbaum_8c41809a1c
Agradece Samuel a Sheinbaum por apoyo en construcción del Metro
nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
publicidad

Últimas Noticias

confirman_herido_grave_monterrey_jpg_6c0420e362
Víctima de ataque armado en centro de Monterrey continúa grave
INFO_7_UNA_FOTO_17_fbda485a4b
Vehículos pesados arrancan 2026 con fuerte desplome
drones_frontera_sheinbaum_2779227f3a
Niega Federación presencia de drones tras cierre aéreo en Texas
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×