Fortalece Monterrey vínculos con Laredo para impulsar el comercio

El alcalde Adrián de la Garza encabezó una gira de trabajo por Laredo, Texas, para analizar estrategias de agilización comercial en el puerto fronterizo.

Durante la visita, el munícipe regio exploró las ventajas del modelo C-TPAT, una alianza que permite a las empresas agilizar sus cruces mediante estándares de seguridad internacional.

“Como parte del apoyo a empresarios y emprendedores de la ciudad, De la Garza busca mayor promoción del comercio local, por lo que ofreció dar seguimiento a la CTPAT través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey.

Durante su estancia en el puente fronterizo, el alcalde regio recorrió las áreas de inspección y seguridad del Puente de Comercio Mundial por el que diariamente cruzan cerca de 18 mil camiones”, informó el municipio.

El recorrido incluyó las áreas de inspección del Puente de Comercio Mundial, eje vital para la economía de Nuevo León.

El puerto visitado por el edil representa un punto estratégico clave, concentrando el 43% del intercambio comercial entre ambas naciones.

