Realizan en Escobedo el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional

En el marco de los festejos por el Bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, el municipio fue sede este martes del Sorteo Mayor No. 4001 de la Lotería Nacional.

El evento, encabezado por el alcalde Andrés Mijes, destacó la relevancia histórica del caudillo y el papel de la ciudad en el desarrollo económico de la región.

“Tuve el honor de recibir el Sorteo Mayor No. 4001 de la Lotería Nacional en la Capital Norteña de la Transformación, para conmemorar el Bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo”, dijo el alcalde.

Durante la ceremonia, el edil subrayó que el crecimiento del municipio, al que denominó como la "Capital Norteña de la Transformación", no es producto del azar, sino del trabajo y la inversión enfocada en el bienestar social.

“Desde Nuevo León, todas y todos los mexicanos sacamos boleto por un país que produce, que cuida a su gente y que convierte la inversión en bienestar.

Sacamos boleto por una Transformación que no es suerte: es decisión, es trabajo y es cumplirle a la gente”, agregó Mijes.

"Durante el acto simbólico de recepción de la urna, Mijes destacó que el trabajo de la comunidad de Escobedo es una muestra clara de identidad y compromiso con el desarrollo nacional."

“Porque aquí las y los norteños no le fallamos a nuestra historia. Aquí le metemos Norte como un acto de identidad, de cercanía y de verdadero compromiso con México”, puntualizó.

