Encabeza Participación Ciudadana limpieza del Arroyo Topo Chico

La Secretaría de Participación Ciudadana realizó este sábado, la primera jornada de limpieza del Arroyo Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

Como parte del rescate de espacios públicos y el programa “Ponte Nuevo”, el titular de la dependencia, Daniel Acosta, destacó que el Arroyo Topo Chico padece años de abandono con tiraderos clandestinos de basura y malos olores a pesar de que este lugar forma parte de la identidad del Área Metropolitana.

“Corresponsabilidad es cuando todas y todos hacemos nuestra parte. Y esto es voluntariado: gente haciendo algo poderoso: involucrarse y decir: yo sí le entro”, subrayó Acosta.

Aseguró que este servicio puede contribuir a la transformación de espacios y propiamente de las personas que su suman a las labores.

“El voluntariado transforma espacios, pero también transforma personas. Así que sigamos levantando la mano. Por este arroyo. Por nuestra comunidad. Por Nuevo León. [...] Porque si lo soñamos juntos, lo logramos juntos” reafirmó Acosta.

En este servicio se recolectaron más de 3.5 toneladas de residuos en un área de aproximadamente 100 metros.

Con estas labores de limpieza, se busca promover un cambio de actitud ciudadana por medio de la participación activa mediante acciones de recuperación del espacio público.

El también coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas instó a la ciudadanía a que se involucren en dichas actividades, con el fin de mejorar su entorno y fortalecer a la sociedad de la entidad.

