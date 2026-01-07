Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26007505742214_9a13a62fb9
Internacional

Papa León XIV abre etapa de reformas tras cerrar el Año Santo

Tras el Jubileo 2025, el papa León XIV reunió a cardenales y fijó como prioridad retomar las reformas del Concilio Vaticano II

  • 07
  • Enero
    2026

Un día después de cerrar el Año Santo 2025, el papa León XIV inauguró una nueva etapa de su pontificado al reunir en Roma a los cardenales de todo el mundo y delinear una agenda enfocada en reformas para el futuro de la Iglesia Católica.

El Vaticano II como guía del pontificado

Durante su audiencia general semanal, el pontífice subrayó que las reformas del Concilio Vaticano II, celebrado en la década de 1960, seguirán siendo la “estrella polar” del camino de la Iglesia.

Anunció que dedicará sus catequesis semanales a releer los documentos clave del concilio, ante la ausencia de la generación de obispos y teólogos que participaron directamente en él.

León XIV llamó a redescubrir el espíritu del Vaticano II sin depender de interpretaciones externas, y recordó que sus decisiones permitieron cambios fundamentales como el uso de las lenguas vernáculas en la misa, una mayor participación de los laicos y una transformación en las relaciones con judíos y otras religiones.

Apoyo del Colegio de Cardenales

El papa convocó un consistorio de dos días con el Colegio de Cardenales, que comenzó el miércoles por la tarde, con el objetivo de recibir apoyo y consejo para el gobierno de la Iglesia universal. El Vaticano explicó que la reunión busca favorecer un “discernimiento común” en esta nueva etapa.

El gesto fue interpretado como una respuesta a las críticas surgidas durante el pontificado de Francisco, a quien algunos cardenales reprochaban un estilo de gobierno solitario y poco consultivo.

Continuidad con la agenda de Francisco

En la agenda del consistorio figuran dos pilares del pontificado anterior: la declaración de misión inicial de Francisco y la reforma de la burocracia vaticana aprobada en 2022. También se abordará el impulso a una Iglesia más “sinodal”, abierta a las necesidades de los fieles, y el debate en torno a la liturgia.

Uno de los temas más sensibles será la misa tradicional en latín, restringida por Francisco para evitar divisiones internas, decisión que generó fuertes críticas en sectores conservadores, especialmente en Estados Unidos.

Entre las audiencias privadas de León XIV destacó la presencia del cardenal Joseph Zen, arzobispo emérito de Hong Kong y crítico abierto del pontificado anterior.

Su inclusión fue vista como un posible gesto de reconciliación y apertura al diálogo con sectores tradicionalistas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

713d625e98cc656928508a103035144113e961c5w_526e611963
Papa León XIV clausura el Jubileo con cierre de la Puerta Santa
Captura_de_pantalla_2026_01_05_a_la_s_7_56_31_p_m_69c79bd371
Jessica Alba confirma romance con Danny Ramírez en Los Cabos
8608019adbb5fbce1e0877055f5a80dee71a6d86w_405500c0ea
Papa León XIV pide que prevalezca el bien de Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

Andres_Mijes_decd12b627
Anuncia Mijes incremento salarial para policías de PROXPOL
escena_trump_diddy_996d88a7a4
Trump le niega una petición de indulto a 'Diddy'
gfsw_c8636064e8
Refuerza Guadalupe campaña de reciclaje de basura por plantas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×