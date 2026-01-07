Papa León XIV abre etapa de reformas tras cerrar el Año Santo

Un día después de cerrar el Año Santo 2025, el papa León XIV inauguró una nueva etapa de su pontificado al reunir en Roma a los cardenales de todo el mundo y delinear una agenda enfocada en reformas para el futuro de la Iglesia Católica.

El Vaticano II como guía del pontificado

Durante su audiencia general semanal, el pontífice subrayó que las reformas del Concilio Vaticano II, celebrado en la década de 1960, seguirán siendo la “estrella polar” del camino de la Iglesia.

Anunció que dedicará sus catequesis semanales a releer los documentos clave del concilio, ante la ausencia de la generación de obispos y teólogos que participaron directamente en él.

León XIV llamó a redescubrir el espíritu del Vaticano II sin depender de interpretaciones externas, y recordó que sus decisiones permitieron cambios fundamentales como el uso de las lenguas vernáculas en la misa, una mayor participación de los laicos y una transformación en las relaciones con judíos y otras religiones.

Apoyo del Colegio de Cardenales

El papa convocó un consistorio de dos días con el Colegio de Cardenales, que comenzó el miércoles por la tarde, con el objetivo de recibir apoyo y consejo para el gobierno de la Iglesia universal. El Vaticano explicó que la reunión busca favorecer un “discernimiento común” en esta nueva etapa.

El gesto fue interpretado como una respuesta a las críticas surgidas durante el pontificado de Francisco, a quien algunos cardenales reprochaban un estilo de gobierno solitario y poco consultivo.

Continuidad con la agenda de Francisco

En la agenda del consistorio figuran dos pilares del pontificado anterior: la declaración de misión inicial de Francisco y la reforma de la burocracia vaticana aprobada en 2022. También se abordará el impulso a una Iglesia más “sinodal”, abierta a las necesidades de los fieles, y el debate en torno a la liturgia.

Uno de los temas más sensibles será la misa tradicional en latín, restringida por Francisco para evitar divisiones internas, decisión que generó fuertes críticas en sectores conservadores, especialmente en Estados Unidos.

Entre las audiencias privadas de León XIV destacó la presencia del cardenal Joseph Zen, arzobispo emérito de Hong Kong y crítico abierto del pontificado anterior.

Su inclusión fue vista como un posible gesto de reconciliación y apertura al diálogo con sectores tradicionalistas.

