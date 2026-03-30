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Nuevo León

Miguel Flores destaca equipamiento histórico de Fuerza Civil

El titular de la dependencia destacó que la corporación atraviesa un proceso de fortalecimiento histórico, con la incorporación de equipo especializado.

  • 30
  • Marzo
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, reafirmó el compromiso de Nuevo León para consolidar a Fuerza Civil como la corporación policial mejor preparada y equipada de México, mediante una estrategia basada en capacitación, tecnología e inversión.

Tras una serie de reuniones de trabajo enfocadas en la supervisión operativa, el funcionario destacó que el fortalecimiento de la institución responde a una planeación integral para mantenerla en la vanguardia nacional.

Capacitación y equipamiento, ejes clave

Fuerza Civil

Flores Serna subrayó que el adiestramiento constante y la incorporación de tecnología son fundamentales para elevar el nivel operativo de la corporación.

“En nuestras reuniones de trabajo hay un objetivo claro: consolidar a la nueva Fuerza Civil como la policía mejor preparada del país. Para lograrlo, supervisamos el equipamiento y la capacitación que recibe nuestra policía”.

Fortalecimiento con equipo de alto impacto

El titular de la dependencia destacó que la corporación atraviesa un proceso de fortalecimiento histórico, con la incorporación de equipo especializado.

Entre los recursos mencionados se encuentran 100 unidades “Black Mamba”, un helicóptero “Black Hawk” y el crecimiento del estado de fuerza, que se aproxima a la meta de 7,000 nuevos policías operativos.

fuerza civill.jpg

Planeación y estrategia de seguridad

Flores Serna enfatizó que la seguridad en el estado se sustenta en una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno, con base en la inversión y la planeación.

El objetivo, indicó, es mantener a Nuevo León en los primeros lugares de los indicadores de seguridad a nivel nacional.

“En materia de seguridad no se improvisa: se invierte, se planea y se trabaja para dar resultados”.

El funcionario aseguró que la administración estatal continuará con estas acciones para garantizar condiciones de seguridad y consolidar a la entidad como un espacio propicio para vivir y desarrollarse.

policia fuerza civil.jpg


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