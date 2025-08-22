Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss

Durante labores de patrullaje y vigilancia en el marco del operativo Muralla, personal de Fuerza Civil fue agredido en el municipio de Dr. Coss, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos repelieron la agresión hasta lograr controlar la situación.

En el lugar fueron localizados 12 hombres abatidos, al menos ocho armas largas, equipo táctico, así como cargadores y cartuchos.

La autoridad estatal señaló que el personal de Fuerza Civil resultó sin novedad y mantiene el control de la zona.

Asimismo, se solicitó la intervención de los servicios periciales para procesar la escena.

Comentarios