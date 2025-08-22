Cerrar X
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Nuevo León

Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss

Durante labores de patrullaje y vigilancia en el marco del operativo Muralla, personal de Fuerza Civil fue agredido en el municipio de Dr. Coss

  • 22
  • Agosto
    2025

Durante labores de patrullaje y vigilancia en el marco del operativo Muralla, personal de Fuerza Civil fue agredido en el municipio de Dr. Coss, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos repelieron la agresión hasta lograr controlar la situación.

En el lugar fueron localizados 12 hombres abatidos, al menos ocho armas largas, equipo táctico, así como cargadores y cartuchos.

La autoridad estatal señaló que el personal de Fuerza Civil resultó sin novedad y mantiene el control de la zona.

Asimismo, se solicitó la intervención de los servicios periciales para procesar la escena.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20250822_03_expandir_espacio_seguro_04_df63fad59a
FC ampliará 'Espacios Seguros' para compra-venta de autos
EH_CONTEXTO_2025_08_22_T100143_347_21cb7f6e40
Érika Buenfil y su hijo denuncian robo en plaza comercial de CDMX
EH_COLLAGE_2f3fa9607f
Monterrey y Guadalupe activan operativos de limpieza por lluvias
publicidad

Últimas Noticias

cirugia_estetica_16b817605b
Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Reynosa
nl_miguel_flores_eb5a986090
'Nuevo León acelera obras rumbo al Mundial 2026': Miguel Flores
deportes_oliver_torres_fec68364ed
Oliver Torres dona sangre y convive con niños en el IMSS
publicidad

Más Vistas

nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×