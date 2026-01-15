Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_15_at_5_41_10_PM_80cd738e94
Tamaulipas

Implementan plan de reforestación al plantar 700 árboles

La funcionaria dijo que acudirán a sembrar en plazas, parques, camellones y jardines, a fin de que en verano haya más sombra y ayude a bajar la temperatura.

  • 15
  • Enero
    2026

Durante el primer trimestre del año, se plantarán entre 700 a 1 mil árboles en espacios públicos, como parte de un plan para reforestar la ciudad.

Tania Taboada Blanco, coordinadora municipal de Gestión Ambiental, informó que se trata del programa “Arboleando”, que el año pasado sumó 3 mil diferentes especies plantadas, y el objetivo es superar esa cifra en este 2026.

“El objetivo para este año es reforzar los programas que ya tenemos como base, lo que es el programa de Arboleando NLD que referente a la reforestación que vamos a tener el gobierno municipal en los espacios públicos de Nuevo Laredo.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 5.41.10 PM.jpeg

“Estamos hablando entre 700 y 1 mil, porque enero, de acuerdo a las temperaturas que son muy bajas por el invierno, de congelamiento, no reforestamos, pero estamos planeando, teniendo una expectativa de entre 700 a mil árboles”, precisó.

La funcionaria dijo que acudirán a sembrar en plazas, parques, camellones y jardines, a fin de que en verano haya más sombra y ayude a bajar la temperatura.

También se aceptan peticiones de escuelas y organismos de la sociedad civil, para la donación de árboles y asesoría para plantarlos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Foto_03_Felix_Arratia_inaugura_el_primer_Espacio_de_Unidad_con_skatepark_en_Valle_Santa_Isabel_07f10a994b
Juárez estrena Espacio de Unidad con skatepark y auditorio
IMG_3498_2_c130a57274
Avanza NL con reforestación en la Explanada y Línea 1 del Metro
15333424_87fa_44a0_951b_cad9444df771_4bb53b739a
Rehabilita Monterrey dos parques con una inversión de $9 mdp
publicidad

Últimas Noticias

frio_coahuila_frente29_dee81abc59
Prevén descenso térmico y fuertes vientos en Coahuila
mexicano_muerte_ice_atlanta_eabd29c7b0
México exige esclarecer muerte de migrante bajo custodia del ICE
Whats_App_Image_2026_01_16_at_1_36_30_PM_a28d9309ac
Inicia Gobierno parques lineales Palacio-Fundidora y Constitución
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
publicidad
×