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Nuevo León

Entrega Mijes aparatos ortopédicos, en alianza con la IP

La entrega es parte del programa permanente de asistencia social para mejorar la calidad de vida de las personas y así construir una mejor sociedad

  • 28
  • Mayo
    2026

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, entregó a ciudadanos en vulnerabilidad un total de 432  aparatos ortopédicos, gracias a una alianza con la iniciativa privada.

El edil de Morena hizo sinergia con OXXO y FEMSA para donar los aparatos de movilidad asistida, como sillas de ruedas, andadores, muletas y bastones.

El objetivo es contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas.

En un evento en el DIF municipal, el presidente municipal de Morena entregó los aparatos junto con el gerente de Operaciones de Oxxo, Alejandro Silva.

Mijes Llovera destacó el impulso que su administración ha dado a las alianzas estratégicas que generen un impacto positivo en la comunidad.

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Además, reconoció a las empresas por ser aliadas para generar prosperidad con eficiencia comercial y compartir bienestar con la fraternidad norteña.

"Una empresa entiende que crecer también implica compartir, y una comunidad reconoce a quienes verdaderamente se comprometen con su gente", expresó.

Afirmó que eso conecta con la ideología que se ha construido, la del capitalismo humanista, que es la unión del capitalismo social y el humanismo mexicano impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para beneficiar a todos.

Aseguró que el DIF Municipal extiende una mano amiga a quienes más lo necesitan, con atención integral a las familias.

La entrega es parte del  programa permanente de asistencia social para mejorar la calidad de vida de las personas y construir una comunidad más solidaria e incluyente.


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