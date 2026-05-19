Sheinbaum agradece apoyo a General Motors por Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a la empresa General Motors México por apoyar en la estrategia Plan México luego de la medida arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder.

Durante la presentación del proyecto desde el complejo Toluca en el Estado de México, afirmó que esta estrategia se apega al Plan México para producir y exportar en mayor medida.

"Visualizamos que el país exportaba mucho y también importaba mucho. ¿Cómo crece un país? Si producimos más, importamos menos y exportamos menos la producción del mercado interno y para la exportación. De ahí surgió el proyecto del Plan México"

Aseguró que el Plan México cuenta con ese nombre porque se incluye "a todos", desde empresarios hasta los gobiernos estatales y federales.

"Porque en el Plan México cabemos todas y todos. Cabemos trabajadoras y trabajadores. Cabemos empresarias y empresarios. Estamos ahí gobiernos municipales, estatales, federal. Cabemos comerciantes y cabemos mexicanas y mexicanos. Es un plan para el país en donde todos somos parte".

Recordó que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, también arribó la imposición de aranceles en el país, en especial en el sector automotriz, por lo que buscaron soluciones junto con los empresarios para continuar su estadía en México.

"Lo primero que les dije fue 'Queremos que se queden en México. No piensen en irse fuera de aquí. Tenemos a los mejores trabajadores del mundo'. Increíblemente me respondieron 'Tienen razón, las empresas mexicanas son las más productivas de todo el mundo' Me lo dijeron todas las empresas."

General Motors mantiene compromiso por invertir en México

Por su parte, el director general de General Motors de México, Francisco Garza Rodríguez, afirmó que se prevé una inversión de $1,000 millones de pesos

"Este proyecto reafirma con hechos nuestra confianza en este país, en su gente y en su futuro. Nuestra puesta es sin duda de largo plazo. Presidenta esta es una respuesta concreta de que el Plan México funciona".

Consideró que la colaboración del Gobierno y la iniciativa privada es fundamental para fortalecer el empleo, la capacidad productiva nacional y el desarrollo industrial sostenible en México.

Mencionó que se cuentan con cuatro complejos en el Estado de México, Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí, y una red de 650 proveedores nacionales.

Ante esto, anunció que se iniciará el proceso de ensamble local de unidades para el mercado nacional, con una estimación de la producción de hasta 80 mil vehículos al año para 2030.

Por su parte, el secretario Marcelo Ebrard mencionó que esta estrategia permitirá que más autopartes sean fabricadas en el país para reducir la importación de vehículos desde Asia.

"Esos 80 mil vehículos significan un impacto muy grande para que General Motors conserve, mantenga y pueda crecer en nuestro país"

Aseguró que esto responderá como una protección para las plantas, por lo que reconoció la decisión de General Motors por continuar sus operaciones en el país.

Presidenta sigue honrando su palabra: Delfina Gómez

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez señaló que con esta presentación, la mandataria federal se apega a la inversión y desarrollo del país.

"Este anuncio de inversión forma parte del Plan México y con ello presidenta sigue honrando su palabra de que cada política y cada inversión está pensada para que el desarrollo llegue a todas las regiones del país".

Anunció inversiones de empresas globales como Nestlé, Bayer, Pfizer como parte de las negociaciones apegadas al Plan México.

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