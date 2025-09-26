Entrega Samuel García 26 nuevas unidades urbanas en San Pedro

Con el objetivo de modernizar el transporte público del estado, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda entregó 26 nuevas unidades para reforzar el servicio de la Ruta 130, que mejorará la movilidad en San Pedro.

El mandatario estatal destacó que esta acción atiende el circuito más importante del municipio de San Pedro y acerca a su administración a la meta de adquirir 4 mil nuevos autobuses para Nuevo León.

"Contentos porque están llegando 200, 300 (camiones) por semana y Abraham está viendo conforme oferta y demanda dónde más urgen y hemos estado llenando cuencas," expresó el gobernador.

Subrayó que la nueva flota cumple una promesa hecha al fallecido alcalde Mauricio Fernández de concretar proyectos conjuntos.

García Sepúlveda indicó que las nuevas unidades están equipadas con tecnología de punta para la comodidad y seguridad de los usuarios.

Los camiones cuentan mayor capacidad, wifi, sistema de alta tecnología, conectados directamente al C5, además de custodia de seguridad a cargo de la División Metropolitana de Fuerza Civil.

"Con los nuevos camiones llegan elementos adscritos y estos elementos se están subiendo de manera estratégica a los vagones del Metro, a Transmetros y a camiones," puntualizó el mandatario sobre el esquema de seguridad implementado en el transporte.

Acompañado por el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el Director General de Metrorrey, Abraham Vargas, el mandatario destacó que esta acción atiende el circuito más importante del municipio de San Pedro Garza García y acerca a su administración a la meta de adquirir 4 mil nuevos autobuses para Nuevo León.

Vargas precisó que las 26 unidades, asignadas al Grupo Lazcano, operarán en los tres ramales de la Ruta 130: Alameda, Hospital y Juárez.

Esto permitirá dar cobertura al centro de Monterrey, San Pedro y extender el servicio hasta Santa Catarina.

Vargas resaltó que esta nueva flota no solo renueva el servicio, sino que incrementa la oferta y utiliza autobuses de mayor capacidad.

El objetivo, precisó, es que ningún intervalo de paso sea mayor a 15 minutos.

Además, se informó que se está modificando el programa de operación para que los últimos despachos de la ruta estén coordinados con el último tren del Metro, buscando optimizar su uso como alimentador natural de las Líneas 1 y 2.

Comentarios