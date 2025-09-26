Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_17_08_AM_2b6fcf9ae7
Nuevo León

Entrega Samuel García 26 nuevas unidades urbanas en San Pedro

El gobernador presentó 26 autobuses de alta tecnología para la Ruta 130, reforzando la movilidad, seguridad y conectividad en San Pedro Garza García

  • 26
  • Septiembre
    2025

Con el objetivo de modernizar el transporte público del estado, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda entregó 26 nuevas unidades para reforzar el servicio de la Ruta 130, que mejorará la movilidad en San Pedro.

El mandatario estatal destacó que esta acción atiende el circuito más importante del municipio de San Pedro y acerca a su administración a la meta de adquirir 4 mil nuevos autobuses para Nuevo León.

"Contentos porque están llegando 200, 300 (camiones) por semana y Abraham está viendo conforme oferta y demanda dónde más urgen y hemos estado llenando cuencas," expresó el gobernador. 

Subrayó que la nueva flota cumple una promesa hecha al fallecido alcalde Mauricio Fernández de concretar proyectos conjuntos.

García Sepúlveda indicó que las nuevas unidades están equipadas con tecnología de punta para la comodidad y seguridad de los usuarios. 

Los camiones cuentan mayor capacidad, wifi, sistema de alta tecnología, conectados directamente al C5, además de custodia de seguridad a cargo de la División Metropolitana de Fuerza Civil.

"Con los nuevos camiones llegan elementos adscritos y estos elementos se están subiendo de manera estratégica a los vagones del Metro, a Transmetros y a camiones," puntualizó el mandatario sobre el esquema de seguridad implementado en el transporte.

Acompañado por el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y el Director General de Metrorrey, Abraham Vargas, el mandatario destacó que esta acción atiende el circuito más importante del municipio de San Pedro Garza García y acerca a su administración a la meta de adquirir 4 mil nuevos autobuses para Nuevo León.

Vargas precisó que las 26 unidades, asignadas al Grupo Lazcano, operarán en los tres ramales de la Ruta 130: Alameda, Hospital y Juárez. 

Esto permitirá dar cobertura al centro de Monterrey, San Pedro y extender el servicio hasta Santa Catarina.

Vargas resaltó que esta nueva flota no solo renueva el servicio, sino que incrementa la oferta y utiliza autobuses de mayor capacidad.

El objetivo, precisó, es que ningún intervalo de paso sea mayor a 15 minutos.

Además, se informó que se está modificando el programa de operación para que los últimos despachos de la ruta estén coordinados con el último tren del Metro, buscando optimizar su uso como alimentador natural de las Líneas 1 y 2.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_10_at_6_55_50_PM_fe3af91aca
'Llegará NL en octubre a meta de 4 mil unidades nuevas': Samuel
EH_UNA_FOTO_2025_08_10_T151921_998_23ef1fb197
Se enfoca Miguel Flores en proyectos estratégicos en NL
supervisa_samuel_trabajos_de_lineas_4_y_6_lleva_tamaliza_fc78c85149
Supervisa Samuel trabajos de Líneas 4 y 6; lleva 'tamaliza'
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_25_223350_495db7aef2
Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 26 de septiembre
Whats_App_Image_2025_09_25_at_11_49_51_PM_a64fde2d4f
Los ‘cincuentones’: la generación que mueve el consumo en México
banxico_tasa_interes_7f8796a0d2
Banxico prevé que tasa concluirá el año en 7.25%
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
11def17b_b1a7_4c97_aeef_7b147d308e0c_dd6f82f12c
San Pedro rinde emotivo homenaje a Mauricio Fernández
publicidad
×