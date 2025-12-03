Exhortan a concesionarios a mejorar la calidad de transporte
El diputado Alberto Hurtado pide renovar unidades tras ahorro de $18 mdp por ruta gratuita y llama a Arteaga y Ramos Arizpe a sumarse al esquema
- 03
-
Diciembre
2025
El diputado Alberto Hurtado llamó a los concesionarios del transporte público a asumir con responsabilidad la modernización de sus unidades, luego de que se diera a conocer que las familias saltillenses han ahorrado $18 millones de pesos gracias a la gratuidad en la ruta.
Señaló que esta cifra evidencia la falta de compromiso de algunos concesionarios que se han resistido a invertir en sus vehículos y a sumarse al proceso de mejora del servicio.
Además, destacó que continuará supervisando el funcionamiento de las rutas, especialmente las alimentadoras, para verificar que cumplan con un servicio digno.
Hurtado también invitó a los alcaldes de Arteaga y Ramos Arizpe a incorporarse a este esquema que ha beneficiado directamente a la población, particularmente a estudiantes
