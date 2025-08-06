Entregan reconocimientos a elementos de Fuerza Civil

El gobierno del estado reconoció a Elementos de Fuerza Civil (FC) luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como la mejor policía a nivel nacional.

En un evento en el Campo de Fuerza Civil en Escobedo el gobernador Samuel García, junto al Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Escamilla, el Fiscal General, Javier Flores, destacó la gran labor que hacen todos los elementos de FC, lo cual ha logrado que Nuevo León avance en materia de seguridad.

“Lo más valioso es la confianza que han generado en la ciudadanía de Nuevo León, ahorita hace unos minutos veíamos con la mesa de seguridad los resultados de estos primeros tres años de coordinación con el ejército con la Guardia Nacional, con las fiscalías, con las policías municipales, este mes de julio que recién cerramos ha sido el mejor mes de los últimos 10 años, gracias a ustedes, la única diferencia es que hace 10 años éramos 5 millones de habitantes".

“Hoy somos 6.4 millones, esas cifras van acompañadas del semáforo delictivo que registra la fiscalía general del Estado ante la Secretaría de seguridad pública nacional, donde todos los delitos se han reducido destacando más del 90% en Feminicidio, más del 80% en homicidios dolosos y un promedio de 40 a 50%, en los patrimoniales y como gobernador uno se pregunta cómo puedo premiar ese trabajo de la nueva Fuerza Civil y lo primero que me viene a la mente es darles el mejor equipo, la mejor protección y las mejores prestaciones”, dijo el gobernador.

Por su parte, el secretario de Seguridad Gerardo Escamilla destacó que quienes reciben este mérito son elementos que han destacado por su labor.

“Quienes reciben estos méritos, son policías que dieron un paso al frente en momentos de riesgo que actuaron con firmeza cuando se puso a prueba su temple que aplicaron la inteligencia táctica, cuando se puso a prueba su habilidad, y sobre todo que actuaron con el corazón, puesto en el deber de aplicar la ley, a quien la quiso trasgredir su correcta actuación se integra sus expedientes de servicio y se vuelve una carta de presentación para aspirar a nuevas promociones y a más altas responsabilidades. Este esfuerzo está dando resultados”, agregó Escamilla.

Además de la entrega de estos reconocimientos, el gobernador, junto con la nueva División Ambiental hicieron un recorrido por el Río Pesquería para iniciar una limpieza de basura en sus alrededores y el cauce.

Comentarios