Juárez prevé llegada de 20 empresas por nuevo libramiento

En el marco de la entrega de la primera etapa del nuevo Libramiento Juárez–Pesquería, obra de 11.6 kilómetros que conectará el periférico con la avenida Ruiz Cortines, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, anunció que al menos 20 nuevas empresas buscan instalarse en el municipio, impulsadas por el avance en materia de movilidad.

Nuevas inversiones impulsarán el empleo en Juárez

En presencia del gobernador Samuel García Sepúlveda, el edil destacó que la llegada de nuevas inversiones representa miles de empleos para las y los juarenses, quienes ahora tendrían la oportunidad de pasar más tiempo de calidad con sus familias al no tener que salir del municipio para llegar a sus centros de trabajo.

"Estoy muy contento de dar este anuncio mientras inauguramos esta obra. Hoy, por primera vez, los municipios estamos haciendo equipo junto al Gobierno del Estado y, gracias a la visión del gobernador Samuel García, estamos poniendo orden en el desarrollo urbano de la ciudad y dando pasos importantes para atender rezagos que no se atendieron por más de 20 años".

Arratia Cruz refirió que la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas, ubicada en los límites entre Juárez, Apodaca, Guadalupe y Pesquería, no recibió por al menos 10 años la atención necesaria. Señaló que, ante la falta de respuesta de gobiernos anteriores, diversas empresas optaban por invertir en otros municipios.

"Gracias al gobernador por invertir en Juárez, no solo en movilidad, sino también en muchos otros rubros. Esta zona estaba en total abandono y hoy le hemos apostado porque queremos que se convierta no solo en una zona industrial, sino en un polo de miles de empleos y con un importante impacto social, para que la gente siga viniendo a Juárez".

Estado prioriza el desarrollo del corredor Juárez–Pesquería

Por su parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó que impulsar la zona Juárez–Pesquería es una prioridad estatal, al tratarse de una de las regiones con mayor crecimiento y que durante años careció del apoyo necesario tanto en movilidad como en inversión.

"Hemos hecho carreteras en toda la región y hoy esta primera etapa viene acompañada de mucho crecimiento y de empresas transnacionales que llegarán a Juárez y a Pesquería para ofrecer trabajos bien pagados, incluso hasta en dólares".

El mandatario explicó que esta primera etapa de la obra, que conecta estratégicamente el norte y el sur del estado mediante vialidades clave, permitirá que en un plazo de año y medio la zona se consolide como un punto estratégico industrial con alta derrama económica y generación constante de empleo.

García Sepúlveda añadió que parte de la apuesta estatal por esta región responde a los resultados en materia de seguridad. Reconoció al alcalde Félix Arratia por su estrategia, la cual —aseguró— ha logrado reducir hasta en un 86 por ciento los delitos en Juárez, lo que favorece la llegada de nuevas inversiones.

Cuando hay carreteras, seguridad y ganas de crecer, nosotros vamos a ser los primeros en apoyar. Hoy estamos contentos de ver cómo, de manera histórica, municipios como Juárez avanzan

En el evento también estuvieron presentes el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza; el director general de FIDEPROES, José Francisco Gutiérrez Cantú; el director general de la Red de Autopistas de Nuevo León, Felipe Gerardo Flores Escamilla; el diputado del Distrito 11, Baltazar Martínez Ríos, así como secretarios, síndicos y regidores de la actual administración.

