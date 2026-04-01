Escobedo habilita Ojo de Agua como paraje en Semana Santa

De cara al actual periodo vacacional, el gobierno de Escobedo dio a conocer la disponibilidad del paraje natural Ojo de Agua, ubicado en la colonia Jardines del Canadá, como alternativa para realizar actividades recreativas durante la temporada de Semana Santa.

En este espacio se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento y conservación con el propósito de preservar sus condiciones ambientales y garantizar su adecuado uso por parte de los visitantes.

Estas acciones fueron supervisadas durante un recorrido encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, acompañado de personal del área de planeación y vecinos del sector.

Infraestructura y entorno natural

El sitio cuenta con infraestructura básica para el esparcimiento, incluyendo áreas de juegos infantiles, canchas deportivas y espacios abiertos, lo que facilita la realización de actividades al aire libre.

Además, destaca la presencia de un manantial natural, elemento que aporta características ecológicas particulares dentro de esta zona urbana.

Recomendaciones para visitantes

Autoridades municipales señalaron que el lugar puede ser visitado tanto por habitantes del municipio como por personas provenientes de otras localidades, especialmente durante los periodos de descanso.

Sin embargo, emitieron recomendaciones para su uso adecuado, como evitar tirar basura, no encender fogatas y respetar las condiciones naturales del entorno.

Importancia ambiental del Ojo de Agua

El Ojo de Agua es considerado un espacio relevante en términos ambientales, debido a su contribución a la biodiversidad y a la regulación de condiciones locales.

En este sentido, las autoridades informaron que continuarán implementando acciones de conservación en este tipo de espacios públicos.

Finalmente, subrayaron que la preservación del lugar depende tanto de las acciones gubernamentales como del comportamiento de los visitantes, por lo que reiteraron el llamado a un uso responsable para evitar afectaciones al entorno natural.





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