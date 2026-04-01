Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_4_da43cf278f
Nuevo León

Escobedo habilita Ojo de Agua como paraje en Semana Santa

En este espacio se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento y conservación con el propósito de preservar sus condiciones ambientales

  • 01
  • Abril
    2026

De cara al actual periodo vacacional, el gobierno de Escobedo dio a conocer la disponibilidad del paraje natural Ojo de Agua, ubicado en la colonia Jardines del Canadá, como alternativa para realizar actividades recreativas durante la temporada de Semana Santa.

En este espacio se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento y conservación con el propósito de preservar sus condiciones ambientales y garantizar su adecuado uso por parte de los visitantes.

Estas acciones fueron supervisadas durante un recorrido encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, acompañado de personal del área de planeación y vecinos del sector.

Infraestructura y entorno natural

El sitio cuenta con infraestructura básica para el esparcimiento, incluyendo áreas de juegos infantiles, canchas deportivas y espacios abiertos, lo que facilita la realización de actividades al aire libre.

Además, destaca la presencia de un manantial natural, elemento que aporta características ecológicas particulares dentro de esta zona urbana.

escobedo-paraje (1).jpeg

Recomendaciones para visitantes

Autoridades municipales señalaron que el lugar puede ser visitado tanto por habitantes del municipio como por personas provenientes de otras localidades, especialmente durante los periodos de descanso.

Sin embargo, emitieron recomendaciones para su uso adecuado, como evitar tirar basura, no encender fogatas y respetar las condiciones naturales del entorno.

Importancia ambiental del Ojo de Agua

El Ojo de Agua es considerado un espacio relevante en términos ambientales, debido a su contribución a la biodiversidad y a la regulación de condiciones locales.

En este sentido, las autoridades informaron que continuarán implementando acciones de conservación en este tipo de espacios públicos.

Finalmente, subrayaron que la preservación del lugar depende tanto de las acciones gubernamentales como del comportamiento de los visitantes, por lo que reiteraron el llamado a un uso responsable para evitar afectaciones al entorno natural.

escobedo-paraje (2).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_05_at_14_50_58_b29a9f80e5
Conciertos convierten playas de Tamaulipas en destino familiar
Benito_Juarez_y_Carr_Reynosa_2_5d1bbbf91e
NL intensifica limpieza urbana rumbo al Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_03_31_at_7_25_34_PM_c1e1f2b512
FIDEURB continúa con embellecimiento del Área Metropolitana
publicidad

Últimas Noticias

nl_samuel_japon_bc7f10dbcc
Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado
escena_pasuca_a295371b8a
Famosos celebran la Pascua con estilo y tradición
nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×