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Tamaulipas

Tras saturación por Semana Santa, limpian playa Bagdad

Las labores no han concluido, ya que el personal continúa trabajando en la playa para garantizar la limpieza total del lugar y ofrecer mejores condiciones

  • 08
  • Abril
    2026

Durante el pasado fin de semana, el área de Limpieza Pública llevó a cabo trabajos intensivos en la Playa Bagdad, donde se logró la recolección de un total de 28 toneladas de residuos.

El secretario de Servicios Públicos, César Reyes, informó que para estas labores se contó con el apoyo de dos motocicletas, un camión recolector tipo “recolector brigadier” y personal operativo de limpieza pública, quienes se encargaron de mantener en óptimas condiciones la zona.

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Asimismo, destacó la participación del área de Espacios Públicos, que se sumó a los trabajos mediante cuatro cuadrillas dedicadas al mantenimiento de las áreas donde se registró mayor afluencia de visitantes.

El funcionario señaló que las labores no han concluido, ya que el personal continúa trabajando en la playa para garantizar la limpieza total del lugar y ofrecer mejores condiciones a los visitantes.

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